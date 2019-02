Penzista si chtěl vyřídit účty se sousedem, přišel s kladivem a pistolí

Vyřizování účtů či msta se staly zřejmě motivem nočního útoku, který se stal 8. června 2018 v chatové osadě ve Všenorech.

„Obžalovaný ozbrojen kladivem a upravenou plynovou pistolí vnikl na pozemek poškozeného a dostal se do jeho chaty,“ popsal útok státní zástupce Tomáš Milec

Důchodce podle žalobce v obývacím pokoji na muže jednou vystřelil. „Se slovy ‚ty jsi mi prošlápl auto‘ na oběť vystřelil a roztříštil jí chrup,“ uvedl žalobce. Při následné potyčce útočník napadeného muže ještě udeřil do hlavy kladivem.

Oběť v potyčce útočníka vystrkala na dvůr. Jan Šimák poté utekl domů, poraněný muž si zavolal záchranku a policii. Zraněného ošetřili chirurgové v jedné z pražských nemocnic, penzistu v jeho chatce zatkla přivolaná zásahová jednotka.

„Svého činu lituji, ale nebylo to tak, jak tvrdil státní zástupce,“ hájil se v jednací síni obviněný. Tvrdil také, že se stal terčem série příkoří ze strany postřeleného muže, který mu prý třeba podřezal strom na zahradě, poškrábal auto, bouchl prudce dveřmi u chaty, žárlil, choval se neurvale a agresivně.

Noční ozbrojená návštěva

Poslední kapkou, kterou pohár trpělivosti přetekl, se stal moment, kdy oběť Šimákovi prý kopla do kufru auta. Penzista si o věci chtěl popovídat. V noci si vzal na hlavu „čelovku“, převlékl se do montérek, do ruky popadl upravenou pistoli, do druhé kladivo a vydal se do sousední chaty.

Ačkoliv si podle svých slov chtěl jen podebatovat, při výslechu připustil, že očekával problémy. „Předem jsem počítal, že s ním nebude řeč, bude se chtít prát. Věděl jsem, že je od rány,“ snažil se penzista vysvětlit své počínání.

Obžalovaný také vypověděl, že spoušť upravené pistole stiskl vlastně jen náhodou. Ani kladivem neútočil úmyslně, ale jen máchal v afektu a ze strachu. O tom, že napadený muž utrpěl zranění a krvácí, Jan Šimák prý nevěděl. „Něco mumlal, ale já tomu nevěnoval pozornost,“ sdělil soudu důchodce.

„Ty jsi mi prostřelil hubu“

Noční probuzení popsal dnes také postřelený muž. „Slyšel jsem cvaknutí dveří, pak jsem viděl rozsvícenou čelovku a obžalovaného. V jedné ruce měl zbraň, v druhé kladivo,“ sdělil soudu poškozený. V okamžiku, kdy vstal z postele, ozval se výstřel.

„Ty jsi mi prostřelil hubu,“ hlesl překvapený muž. Poté se podle jeho slov začali prát, přitom inkasoval ránu kladivem do hlavy a další údery do žeber. „Pořád mne napadal,dal jsem mu facku, on pokračoval. Nakonec jsem ho vynesl za branku,“ sdělil napadený soudu. Poté si zavolal záchranku.

Před soudem defilovali i svědci ze zmíněné chatové osady, kteří obžalovaného popisovali jako tichého neagresivního člověka, naopak o oběti hovořili jako o neurvalci. Předseda senátu Michal Pacovský hlavní líčení naplánoval na dva dny.