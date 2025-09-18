Všechny tramvaje v historii Prahy najednou. Kde a v kolik sledovat nedělní průvod 40 vozů

U příležitosti kulatého výročí pražské MHD vyjede do ulic mimořádný slavnostní průvod tramvají. K vidění budou vozy od nejstarších dochovaných modelů z časů Rakousko-Uherska až po nejmodernější typy současnosti.
V čele části kolony pojede muzejní vůz koňské dráhy, tažený koňmi – stejně jako při svém pražském debutu v roce 1875. Za ním se seřadí přibližně čtyři desítky tramvají: od dvounápravových historických „motoráků“, přes legendární „téčka“ a „káčka“, až po nízkopodlažní vozy dnešní doby. Některé absolvují celou trasu, jiné se připojí jen na její části.
Koňka vozila Pražany tři desetiletí. Naposledy vyjela před 110 lety
Praha si letos připomíná významné výročí – 150 let městské hromadné dopravy. Dopravní podnik hlavního města Prahy připravil řadu akcí, které oslaví tento milník a zároveň nabídnou pohled do historie i budoucnosti pražské dopravy.
Kde a kdy se připojit?
Program odstartuje dopolední výstavou všech zapojených tramvají přímo na trati v Sokolovské ulici, v úseku mezi zastávkami Urxova a Invalidovna. Výstava začne v 9:30 a potrvá do 11:00. Poté kolona vyrazí směrem na Florenc a dále do centra.
Průvod projede téměř dvanáctikilometrovou trasu centrem města a bude ho možné sledovat z řady atraktivních míst. Vozy dorazí do cílové smyčky Špejchar okolo 13:00, kde bude pokračovat fotografování a doprovodný program.
V souvislosti s akcí dojde k dočasným omezením tramvajového i automobilového provozu podél trasy. DPP doporučuje využít metro. K výstavě vozidel je vhodná linka B (stanice Křižíkova nebo Invalidovna), pro sledování průvodu v centru pak linka A (např. Staroměstská, Malostranská).
Jízdenky do jednotlivých vozů byly v prodeji od 5. září, v současnosti jsou už vyprodané.
Časový harmonogram
Odhadovaný průjezd čela kolony jednotlivými místy: