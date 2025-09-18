Všechny tramvaje v historii Prahy najednou. Kde a v kolik sledovat nedělní průvod 40 vozů

Tereza Hrabinová
  12:33
Tramvajový průvod jaký se běžně nevidí projede v neděli Prahou. K oslavám 150. výročí hromadné dopravy v Praze dopravní podnik vypraví 40 tramvají z různých období. Průvod povede koňka. Jedinečná podívaná začne v neděli ráno v Karlíně.
Na Mánesově mostě v Praze projel 18. července 2021 průvod historických i...

Na Mánesově mostě v Praze projel 18. července 2021 průvod historických i současných tramvají ke 130. výročí zahájení provozu první elektrické tramvaje v Čechách. | foto: ČTK

Slavnostní průvod historických tramvají Prahou připomněl 120 let od první jízdy
Na Letné v Praze projel 18. července 2021 průvod historických i současných...
Na Letné v Praze projel 18. července 2021 průvod historických i současných...
Průvod tramvají ke 140 letům provozu MHD v Praze zakončoval vůz hasičů.
6 fotografií

U příležitosti kulatého výročí pražské MHD vyjede do ulic mimořádný slavnostní průvod tramvají. K vidění budou vozy od nejstarších dochovaných modelů z časů Rakousko-Uherska až po nejmodernější typy současnosti.

V čele části kolony pojede muzejní vůz koňské dráhy, tažený koňmi – stejně jako při svém pražském debutu v roce 1875. Za ním se seřadí přibližně čtyři desítky tramvají: od dvounápravových historických „motoráků“, přes legendární „téčka“ a „káčka“, až po nízkopodlažní vozy dnešní doby. Některé absolvují celou trasu, jiné se připojí jen na její části.

Koňka vozila Pražany tři desetiletí. Naposledy vyjela před 110 lety

Praha si letos připomíná významné výročí – 150 let městské hromadné dopravy. Dopravní podnik hlavního města Prahy připravil řadu akcí, které oslaví tento milník a zároveň nabídnou pohled do historie i budoucnosti pražské dopravy.

  • Den otevřených dveří vozovny Hloubětín – veřejnost si bude moci prohlédnout novou tramvaj Škoda 52Ta další novinky. dpp.cz
  • Výstavy a tematické expozice – např. výstavní haly, expozice historických autobusů, trolejbusů a dalších vozidel. dpp.cz
  • Speciální vydání knih, dokumentů, her, sběratelské předměty, známky – vše ve znamení historie a současnosti pražské MHD. dpp.cz

Kde a kdy se připojit?

Program odstartuje dopolední výstavou všech zapojených tramvají přímo na trati v Sokolovské ulici, v úseku mezi zastávkami Urxova a Invalidovna. Výstava začne v 9:30 a potrvá do 11:00. Poté kolona vyrazí směrem na Florenc a dále do centra.

Průvod projede téměř dvanáctikilometrovou trasu centrem města a bude ho možné sledovat z řady atraktivních míst. Vozy dorazí do cílové smyčky Špejchar okolo 13:00, kde bude pokračovat fotografování a doprovodný program.

V souvislosti s akcí dojde k dočasným omezením tramvajového i automobilového provozu podél trasy. DPP doporučuje využít metro. K výstavě vozidel je vhodná linka B (stanice Křižíkova nebo Invalidovna), pro sledování průvodu v centru pak linka A (např. Staroměstská, Malostranská).

Jízdenky do jednotlivých vozů byly v prodeji od 5. září, v současnosti jsou už vyprodané.

Trasa tramvajového průvodu

Časový harmonogram

  • 9:30–11:00 Výstava všech tramvají na trati v úseku Urxova – Invalidovna
  • 11:00 Odjezd průvodu

Odhadovaný průjezd čela kolony jednotlivými místy:

  • 11:13 Florenc
  • 11:20–11:35 Náměstí Republiky (komentovaný průjezd)
  • 11:40 Čechův most
  • 11:50 Mánesův most
  • 11:55 Křižovnické náměstí
  • 12:00 Národní divadlo
  • 12:15 Václavské náměstí
  • 12:25–12:40 Senovážné náměstí – odstavení koňky
  • 13:00–14:00 Ukončení průvodu ve smyčce Špejchar
Vstoupit do diskuse

Dramatické přistání v Praze. Airbus drhnul zadkem o ranvej

Nejčtenější

Praha kývla na stavbu nejvyššího českého mrakodrapu, podobného vraku obří lodi

Praha změní územní plán tak, že umožní výstavbu mrakodrapu Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje developerská firma Trigema. Změnu schválili městští zastupitelé. Zároveň odhlasovali...

VIDEO: Tvrdé přistání na pražském letišti. Airbus z Londýna zavadil o ranvej

Náročné přistání měl ve čtvrtek na ranveji Letiště Václava Havla v Praze Airbus maďarských nízkonákladových aerolinek. Letoun na cestě z Londýna při klesání škrtal o ranvej a utrpěl několik hlubokých...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Železniční most na Výtoni se bourat nebude. Projde rekonstrukcí, přibude kolej

Plány na výstavbu nového mostu na pražské Výtoni jsou u konce. Organizace UNESCO v hodnocení dopadu výstavby nového mostu a přenesení původní památkově chráněné konstrukce uvedla, že nejvyšší...

Davy dětí s mobily oblehly korunovační klenoty, pak je překvapil prezident

Výstava korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu je v úterý a ve středu vyhrazena pro školní skupiny. V úterý se mezi žáky však nečekaně objevil také prezident Petr Pavel. Vstoupil...

Všechny tramvaje v historii Prahy najednou. Kde a v kolik sledovat nedělní průvod 40 vozů

Tramvajový průvod jaký se běžně nevidí projede v neděli Prahou. K oslavám 150. výročí hromadné dopravy v Praze dopravní podnik vypraví 40 tramvají z různých období. Průvod povede koňka. Jedinečná...

18. září 2025  12:33

Vlaky mezi Prahou a Ústím nad Labem stojí, jedna souprava patrně jela na červenou

Provoz na železniční trati mezi Prahou a Ústím nad Labem dnes dopoledne u Všetat na Mělnicku zastavilo vyšetřování Drážní inspekce. Podle předběžných informací mohlo jít o projetí návěstidla stůj.

18. září 2025  12:22

Žijeme v Ostravě, lhali cizinci. Pro humanitární dávky si jezdili z Ukrajiny

Policisté moravskoslezského odboru cizinecké policie řešili tři případy neoprávněného čerpání humanitárních dávek. Ty republika poskytuje cizincům s dočasnou ochranou. „Jedná se o občany Ukrajiny,...

18. září 2025  11:59

Osudu unikl na motorce. Pavla Tigrida nově v Praze připomíná kámen zmizelých

Na pražských Vinohradech ve čtvrtek odpoledne přibyl další kámen zmizelých, takzvaný stolperstein. Připomíná exilového publicistu, spisovatele a bývalého ministra kultury Pavla Tigrida. Akci...

18. září 2025  10:25

Budík ve čtyři a pak na Hrad. Češi obdivují korunovační klenoty, fronty jsou kratší

Vystavené korunovační klenoty může opět obdivovat široká veřejnost. Někteří čekali ve frontě na Hradě od brzkých ranních hodin, neodradily je již poměrně nízké zářijové teploty ani mrholení. Jedna ze...

18. září 2025  10:23

Unikátní podívaná. Nad Karlovým mostem proletí stíhačky s kouřovými efekty

Nad centrem Prahy a Karlovým mostem proletí formace dvou stíhaček JAS-39 Gripen a deseti proudových strojů legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows. Unikátní podívaná má začít v 15 hodin....

18. září 2025  8:42

V Malešicích se srazil autobus a tři auta, v nemocnici skončili čtyři zranění

Autobus a tři osobní automobily se ve středu večer srazily v Sazečské ulici v pražských Malešicích. Jednoho člověka z osobního vozidla museli vyprostit hasiči, záchranka převezla do nemocnice čtyři...

18. září 2025  6:33,  aktualizováno  8:38

Je těžké vzít bod, po remíze je dojem pak jiný, litoval Trpišovský. Mrzí ho první gól

Bylo na něm vidět, jak je zklamaný. „Pro nás je složité vzít bod. Vedli jsme o dva góly, byli jsme chvíli od vítězství a ještě v poslední vteřině jsme mohli rozhodnout,“ litoval trenér slávistických...

18. září 2025  6:56

Jídlo v Karlíně přiveze zákazníkům domů robot. Foodora otestuje autonomní vozítka

Firma Foodora plánuje v Thámově ulici a okolí v pražském Karlíně testovat autonomní vozítka pro rozvoz jídla. Záměr v minulých dnech posvětila dopravní komise Prahy 8. Mediální zástupkyně Foodory...

17. září 2025  17:16

Priske byl u rozhodčích dvě a půl minuty, ukazuje video. Sabou tam za ním nakoukl

Zhruba dvě a půl minuty strávil trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske v kabině rozhodčích po nedělní porážce v Hradci Králové (1:2). Délku návštěvy i další okolnosti celé situace odhaluje video...

17. září 2025  15:15

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

„Byl to zkrat.“ Tramvaják, který vyhodil Ukrajince s dítětem, u soudu odmítl vinu

Řidič tramvaje Daniel Bejvl, který podle státní zástupkyně napadl a hanobil Ukrajince, popřel u soudu vinu. Připustil pouze, že ve vypjaté situaci řekl cestujícím s malým dítětem, že nemají právo být...

17. září 2025  11:35,  aktualizováno  13:50

Slavia - Bodö/Glimt v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Fotbalisté Slavie vstupují do ligové fáze Ligy mistrů. Jejich prvním soupeřem bude v Edenu norský tým Bodö/Glimt. Kde můžete zápas 1. kola nejprestižnější pohárové soutěže sledovat živě?

17. září 2025  10:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.