Policie s pyrotechnikem zasahovala na vysoké škole v Praze

  18:53aktualizováno  19:00
Pražská policie v součinnosti s hasiči vyjížděla ve čtvrtek vpodvečer kvůli oznámení o potenciálně nebezpečné výbušné látce v budově Vysoké školy chemicko-technické v Praze Dejvicích. Látku nalezli pracovníci školy při vyklízení budovy. Hasiči museli evakuovat i blízké okolí. Na místě zasahuje policejní pyrotechnik. O počtu evakuovaných policie informace nemá.

„Zasahujeme ve spolupráci s policií a se záchrannou službou a asistujeme jim při manipulaci s výbušninami. Jde o výbušniny používané k výuce. Někdy se stává se, že k nim jezdíme, abychom poskytli pomoc v zajištění, aby to proběhlo bez problémů,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Dodal, že jde o částečně plánovanou akci.

Pražská policie zasahuje u nahlášené výbušniny v budově Vysoké školy chemicko-technologické. (4. září 2025)
Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny k nálezu potenciálně nebezpečné látky došlo, když probíhalo vyklizení budovy.

„Z toho důvodu byl zajištěn bezpečný perimetr. Proběhla evakuace i blízkého okolí. A na místě v tuto chvíli zasahuje policejní pyrotechnik, který zjišťuje, o jakou látku nebo věc se jedná, a případně dojde k likvidaci,“ uvedl Hrdina. O počtu evakuovaných policie informace neměla.

„Budeme zjišťovat, jestli tam ta látka opravdu skutečně je a jak se tam dostala. Ale není to nic nového, je to opravdu nález starých věcí, které tam jsou dlouhou dobu,“ dodal Hrdina.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze se sídlem v Technické ulici v Praze 6 je českou veřejnou vysokou školou univerzitního typu se samosprávnou působností, která se zaměřuje na výuku a výzkum v oblasti chemie, chemické technologie, biochemie, biotechnologie a materiálového inženýrství.

