Za pád vrtulníku na kladenském letišti mohl nezkušený pilot

Nezvládnutá pilotáž při zpomalování během zatáčení v malé výšce. Tak zní vysvětlení příčiny havárie vrtulníku podle inspektora Josefa Bejdáka.

Podle něj měl řidič s pilotováním malého vrtulníku CABRI G2 malé zkušenosti a zásah do řízení provedl buď pozdě, nebo nedostatečně.

Kritickým momentem bylo, že se pilot rozhodl letět v náklonu a vysokou rychlostí proti mírně stoupajícímu terénu.

„Vrtulník nejdříve tvrdě narazil přední částí levé ližiny podvozku do travnaté letištní plochy. Prudce se naklonil dopředu a na levou stranu. Konce listů nosného rotoru se zasekly do travnatého porostu. Vrtulník se bokem přes příď kolem svislé osy překlopil a ocasním nosníkem narazil do země. Ocasní nosník se zlomil a trup po dopadu na zem zůstal ležet na levém boku,“ popisuje kritickou chvíli letu Bejdák.



Ve vrtulníku byl pouze pilot s jednou cestující, která při pádu utrpěla těžké zranění nohy. Pilot ji pomohl z trosek vrtulníku a zavolal pomoc.