Na Kolínsku našli mrtvou ženu, podezřelého z vraždy policisté zadrželi

Autor: ,
  7:58
Policie od pondělního odpoledne vyšetřuje vraždu starší ženy v Ratenicích na Kolínsku. Možného podezřelého zadržela, řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Tělo ženy se našlo v takzvaném mobilheimu, tedy v malém domě, který lze přepravovat.

„Podezřelý muž byl zadržen o pár kilometrů dál v obci Vrbová Lhota, kde havaroval s osobním autem,“ uvedly Novinky.cz. Věk ženy ani dobu její smrti zatím policisté nezveřejnili.

Bodání do hlavy, uříznutý penis. Trest za brutální vraždu soka platí, řekl soud

Podle informací agentury Aktu.cz byla oběť zastlaná v posteli a měla kabel kolem krku.

Nyní podle mluvčí pokračují prvotní policejní úkony, následovat budou výslechy svědků a další části vyšetřování. Nařízena byla také soudní pitva. Richterová řekla, že zadržený muž je cizinec.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Stavba Dvoreckého mostu se chýlí ke svému konci

Nejčtenější

Pláč u soudu s Jankem Rubešem. Tím videem trpí děti, bědovala restauratérka

Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi videoblogerem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru metropole. Ženě vadí reportáž, podle které...

Primátor tvrdil, že je situace nadmíru výtečná. Za pár hodin Vltava zaplavila 18 stanic metra

Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s větší silou, než si kdokoliv uměl představit. Stoupající Vltava utrhla měřidla průtoku, takže nikdo přesně nevěděl, co se na hlavní město žene. Realita překonala...

Byt po geniálním umělci v pražském domě Diamant rozzářila skvělá světla

Kubistický dům Diamant v centru Prahy postavil už v roce 1912 architekt Emil Králiček. Řadu let jej vlastnil geniální umělec Adolf Hoffmeister. Jedinečný apartmán s původním funkcionalistickým...

Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží i cesta do regionu

Cestující v pražské hromadné dopravě si od Nového roku připlatí. Radní v pondělí schválili zvýšení cen jednorázového jízdného, s výjimkou časových kuponů. Třicetiminutová jízdenka vyjde nově na 39...

Ty chalupy vám vracíme! Nejhorší záplavy v roce 2002 přinesly spoustu černého humoru

Povodně v roce 2002 byly nejhorší, jaké se prohnaly střední Evropou. V Česku jim podlehlo 17 lidí, materiální škody překročily 73 miliard korun. Ani tváří v tvář tíživé situaci však Češi neztráceli...

Na Kolínsku našli mrtvou ženu, podezřelého z vraždy policisté zadrželi

Policie od pondělního odpoledne vyšetřuje vraždu starší ženy v Ratenicích na Kolínsku. Možného podezřelého zadržela, řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.

19. srpna 2025  7:58

Zájem dělat revizora je nečekaně velký. Uchazeče lákají hlavně vysoké výdělky

Premium

Až 75 tisíc korun měsíčně si mohou vydělat revizoři, které teď ve velkém najímá Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK). Důvodem je, že od srpna bylo zavedeno nastupování všemi dveřmi a řidič...

19. srpna 2025

Ze zoo ve Zvoli mizí šelmy. Lev uprchl, levharta odvezl majitel, na pumy se čeká

Majitel zooparku ve Zvoli u Prahy, kde nedávno uprchl z klece lev a policie ho zastřelila, odvezl na žádost obce pryč levharta. Zvíře skončilo v soukromém chovu ve středních Čechách. Do konce týdne...

18. srpna 2025  21:02

Konec klouzání a ošívání se. Uniformy řidičů DPP přešije podle jejich podnětů

Premium

Po roce testování nových stejnokrojů dopravní podnik vyslyšel připomínky zaměstnanců a uniformy přešije. Úpravy ale překvapily, oblečení se změní víc, než mnozí chtěli. A ne všichni řidiči a řidičky...

18. srpna 2025

V Praze se srazil autobus s dodávkou, mezi zraněnými je i dítě

Pražští hasiči v pondělí krátce před polednem vyjeli k nehodě městského autobusu a dodávky. Vozidla zajistili, zasypali uniklé provozní kapaliny a uklidili komunikaci. Tři zraněné mimo ohrožení...

18. srpna 2025  11:59,  aktualizováno  13:58

Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží i cesta do regionu

Cestující v pražské hromadné dopravě si od Nového roku připlatí. Radní v pondělí schválili zvýšení cen jednorázového jízdného, s výjimkou časových kuponů. Třicetiminutová jízdenka vyjde nově na 39...

18. srpna 2025  10:31,  aktualizováno  13:05

Hejková zůstane USK nablízku. V nové roli bude k ruce mladému realizačnímu týmu

Bývalá basketbalová trenérka Natália Hejková bude po konci působení na lavičce ZVVZ USK Praha pokračovat v týmu českých šampionek jako hlavní poradkyně. Šestinásobná vítězka Euroligy a členka Síně...

18. srpna 2025  12:38

Bodání do hlavy, uříznutý penis. Trest za brutální vraždu soka platí, řekl soud

Za surovou vraždu soka v lásce si muž původem z Ukrajiny odpyká 18 let ve vězení, potvrdil Ústavní soud (ÚS). Nového partnera své bývalé manželky útočník ubodal v červnu 2023 v chodbě za vstupními...

18. srpna 2025  11:37

Nájem ukrajuje pořádný kus příjmů domácností. Pražané přesto více utrácejí

Nálada spotřebitelů v Praze se drahému bydlení navzdory drží nad průměrem a úspory míří k obchodníkům. Zaplatit si týdenní dovolenou nebo uhradit nečekané finanční výdaje v řádu několika tisícovek...

18. srpna 2025  9:20

Odklad s Duklou? Ne, budeme hrát. Priske ocenil trojzubec i posilu: Přináší kvalitu

Sama v čele ligového pořadí byla fotbalová Sparta naposledy téměř před rokem. Po vítězství 2:0 v pátém kole v Liberci vévodí tabulce s dvoubodovým náskokem na Slavii. „Zatím jsme nic nedokázali,“...

18. srpna 2025  7:17

Byt po geniálním umělci v pražském domě Diamant rozzářila skvělá světla

Kubistický dům Diamant v centru Prahy postavil už v roce 1912 architekt Emil Králiček. Řadu let jej vlastnil geniální umělec Adolf Hoffmeister. Jedinečný apartmán s původním funkcionalistickým...

18. srpna 2025

Spartu v Liberci podržel, Vindahl ale tvrdí: Dlouhodobě chytám dobře! A věří v titul

Čtvrt hodiny před koncem na něj letěl vysoký balon, který mohl v klidu lapit a zalehnout. Peter Vindahl si ho ale zpracoval na prsa a za potlesku sparťanských fanoušků pak udělal několik nožiček....

17. srpna 2025  23:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.