Na Kolínsku našli mrtvou ženu, podezřelého z vraždy policisté zadrželi

Tělo ženy se našlo v takzvaném mobilheimu, tedy v malém domě, který lze přepravovat.
„Podezřelý muž byl zadržen o pár kilometrů dál v obci Vrbová Lhota, kde havaroval s osobním autem,“ uvedly Novinky.cz. Věk ženy ani dobu její smrti zatím policisté nezveřejnili.
Podle informací agentury Aktu.cz byla oběť zastlaná v posteli a měla kabel kolem krku.
Nyní podle mluvčí pokračují prvotní policejní úkony, následovat budou výslechy svědků a další části vyšetřování. Nařízena byla také soudní pitva. Richterová řekla, že zadržený muž je cizinec.
