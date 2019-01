Policie má podezřelého z vraždy v Kladně, tělo ženy zastlal do postele

K domu dorazily podle informací ze serveru tisen.tv dva policejní výjezdy krajské i kladenské policie. Po chvíli se dostavila také koronerka. Místem činu byl byt ve třetím patře. Tělo zavražděné odvezla pohřební služba. Byla nařízena soudní pitva.

Událost potvrdil MF DNES mluvčí policie Zdeněk Chalupa. „Obětí je šestasedmdesátiletá žena. V souvislosti s tím byl zadržen její o sedmnáct let mladší druh. Nyní jsou prováděny nezbytné úkony ve vyšetřování. Zatím nebudeme k případu sdělovat další podrobnosti,“ řekl mluvčí.

Kriminalisté v okolí domu pravděpodobně hledali vražednou zbraň. Vysypali totiž kontejnery na sousedním parkovišti a kontrolovali odpad, zda se v něm nenachází něco podezřelého. Podle mluvčím nepotvrzených informací leželo tělo ženy zastlané v posteli. Zabita údajně byla tupým předmětem.

Podle lidí bydlících v témže domě měla oběť se svým partnerem dlouhodobý vztah. Zpočátku byl i přes velký věkový rozdíl poměrně harmonický. V poslední době už ale mezi nimi i kvůli alkoholu, kterému oba propadli, takové souznění nepanovalo. Hádky se prý z bytu ozývaly poměrně často. Ženu prý začali ve středu pohřešovat její vnuk a dcera. V bytě jim ale nikdo neotevíral, světla v oknech byla zhasnutá.

„Ve čtvrtek se vrátili. Otevřel jim druh. V bytě viděli krev, utekli z něj a zavolali policii,“ řekla MF DNES žena ze sousedství. Policisté pak na místě nalezli oběť i podezřelého, který nekladl při zatýkání žádný odpor. Pár v minulosti často navštěvoval restauraci Pivní pomoc v sousedním domě. Vítanými hosty zde ale nebyli. Podle servírky totiž interiér podniku v podnapilém stavu několikrát znečistili.

„Paní už tu nějaký čas nebyla, špatně se v poslední době pohybovala. On tu byl naposledy 30. prosince. Dal si pět piv a nějakou tu zelenou. O Silvestru se tu už nezastavil, přestože jsme měli otevřeno,“ řekla servírka. Jak dlouhá doba utekla od vraždy do oznámení činu, ani co bylo motivem, policie zatím nesdělila.