Známého bodl kvůli roztrženému tričku. Za čtvrt století starou vraždu dostal 11 let

Městský soud v Praze poslal Ukrajince Michaila Poljanského na 11 let do vězení za vraždu krajana na pražském Chodově v roce 1999. Po hádce ho kvůli roztrženému tričku bodl do zad. K činu se přiznal, prý byl opilý. Původně mu hrozilo až 15 let.