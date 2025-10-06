Vražda seniorky ve Kbelích. Policie obvinila podezřelého, hrozí mu 18 let

Policie při prvotním ohledání místa činu zjistila, že žena nezemřela přirozenou smrtí. Případ si proto převzali kriminalisté, kteří po krátké době přišli na stopu muži, který se ukrýval v jednom z bytů poblíž místa činu.
Připravujeme podrobnosti.
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...
Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný ve čtvrtek opustil vazební věznici v Liberci. Odpykal si tři měsíce za porušení podmínky. Politik, který má pozastavené členství v ODS, do výkonu...
Od pátečního večera prověřují kriminalisté střelbu v pražské ulici Pod Lipami na Jarově. Jeden z účastníků incidentu utrpěl vážná zranění a zemřel přímo na místě. Policisté zadrželi střelce a...
Bývalý ředitel pražské zoologické zahrady Petr Fejk se vyjádřil k rezignaci svého nástupce Miroslava Bobka. Toho zaměstnanci kritizovali kvůli jeho chování. Podle Fejka měl Bobek pocit, že si s lidmi...
Na Letišti Václava Havla v Praze se odehrála dramatická událost. Stovky cestujících se musely kvůli vyhlášenému poplachu evakuovat z druhého terminálu, který je určen pro lety do zemí Schengenského...
Z vraždy seniorky v pražských Kbelích obvinili kriminalisté osmadvacetiletého podezřelého. Obětí byla žena narozená v roce 1935. Bez známek života ji našli v jednom z místních bytů minulý týden v...
V metropoli je velký zájem o studium na školách spravovaných pražskou arcidiecézí. Ta do jejich rozvoje investuje desítky milionů korun. V Klecanech vznikne nová logopedická škola sv. Ludmily, kam...
Několikrát směrem ke svým hráčům zopakoval: „Smekám, chválím.“ Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský po derby na Spartě (1:1) mluvil především o složité situaci při skládání sestavy....
Nymburští basketbalisté vyhráli i třetí zápas v nové ligové sezoně. Úřadující šampioni i přes nevydařený úvod porazili Děčín jednoznačně 97:68 a vítězně se naladili na úterní vstup do Ligy mistrů.
Od května 2023 je prvním slávistou, který skóroval ve fotbalovém derby na Letné. „Jsem rád, že jsem takhle mohl týmu pomoct. Dát gól v derby a ještě k tomu na Letné má pro mě velký význam. Proto ho...
Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...
Osm dnů a 145 kilometrů v nohách. Navíc s trakařem, na němž po celou dobu seděl slávista a nechal se vézt sparťanem. Kuriózní výprava skupiny nadšenců ze Smržovky, která měla připomenout šedesát let...
Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...
Osmičky na ledě, Sparta v srdci. Transparentem, ale i speciálními tričky se stejným nápisem vzdal sparťanský kotel hold ikoně rudých barev Miroslavu Formanovi. Bývalý kapitán holešovického týmu se...
Hasiči Správy železnic zasahovali nedaleko nádraží v Břeclavi u úniku hořlavého plynu propylen z železniční cisterny. Únik zastavili. Nebezpečí výbuchu nehrozí, informoval mluvčí Správy železnic pro...
V Mladé Boleslavi a celém okrese zvítězilo ve volbách do Poslanecké sněmovny hnutí ANO, tak jako v celostátních výsledcích. Zatímco v Boleslavi si vedla dobře SPD, v celém okrese si slušný výsledek...
V Kladně volby opanovalo hnutí ANO se ziskem takřka 35 procent hlasů. Druhá koalice SPOLU zaostala o více než 14 procent. K volbám přišlo 62,64 procent oprávněných voličů.