Osmnáct let za ubodání stařenky, znalkyně zpochybnily schizofrenii obžalovaného

  11:41
Za loňské ubodání devadesátileté seniorky v jejím bytě ve Kbelích dnes pražský městský soud potrestal Adama Egrta 18 lety vězení. Součástí trestu je i ústavní léčení. Osmadvacetiletý muž se k obžalobě ani činu před soudem nevyjádřil. Rozsudek není pravomocný.
Policisté vyšetřují smrt seniorky v pražských Kbelích jako vraždu. (29. září...

Policisté vyšetřují smrt seniorky v pražských Kbelích jako vraždu. (29. září 2025) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„Dospěli jsme k závěru, že nepodmíněný trest 18 let je zákonný, odpovídající tomu jednání. Je nutné uvést, že žádný trest uložený panu obžalovanému život poškozené nevrátí, v tomto smyslu samozřejmě asi žádný trest není úplně spravedlivý,“ konstatoval soudce Lukáš Svrček. Egrtovi hrozilo 15 až 20 let vězení.

Egrt na ženu, která k chůzi po bytě musela používat seniorské chodítko, podle obžaloby zaútočil loni 29. září dopoledne v jejím bytě v pražských Kbelích.

Nožem jí zasadil 16 ran do obličeje, krku, břicha a rukou. Žena se podle znalců snažila alespoň zpočátku útoku bránit, měla totiž obranná zranění na rukou.

Muž se na policii ani u soudu k činu nevyjádřil, dnes nepronesl ani závěrečnou řeč. Doznal se pouze před tím, než byl obviněn, což soud nemohl jako důkaz použít. Policii Egrt řekl, že se léčil se schizofrenií, posléze ale přestal užívat léky.

Soud ve středu vyslechl znalkyně, které však diagnózu schizofrenie zpochybnily. U Egrta sice nalezli defekt osobnosti, příznaky, které jiné lékaře vedly k diagnóze, ale podle nich lze vysvětlit anomálií a také užíváním drog a alkoholu. Podle znalkyň je pravděpodobné, že muž jednal ve zlobném afektu a že jeho motiv byl zištný.

Možný zištný motiv zmínila ve své závěrečné řeči i státní zástupkyně. Protože ale nebyl jednoznačně prokázán, neupravila podle něj právní kvalifikaci skutku.

Egrtovi žalobkyně navrhla 18,5 roku vězení, podotkla, že se seniorka nemohla útoku účinně bránit a že byla vražda zvlášť trýznivá.

Podle Egrtovy obhájkyně nejsou o vině muže žádné přímé důkazy. Právnička uvedla, že pokud soud muže uzná vinným, měl by vzít v úvahu jeho duševní onemocnění.

Svrček ve středu odmítl, že by v případu nebyly přímé důkazy. Zmínil například, že na Egrtově oblečení byla nalezena krev seniorky. O jeho vině podle soudce nebyly pochybnosti. Podle Svrčka vražda byla nejen trýznivá, ale vzhledem k jejímu provedení také zvlášť surová.

Soudce zároveň odmítl tvrzení obhajoby, že by v případě Egrta selhala společnost a systém. Upozornil, že muž měl matku a otce, kteří se o něj starali, starala se o něj i seniorka.

Z dřívějších výpovědí svědků v případu vyplynulo, že muž byl kvůli diagnostikované schizofrenii v invalidním důchodu, nepracoval a žil v bytě rodičů, kteří se po rozvodu postupně odstěhovali a byt plánovali prodat. Měl také dluhy, podle některých svědků peníze prohrával v sázkách. Bral drogy a pil alkohol.

Matka muže byla sousedkou seniorky. Egrt zavražděné ženě podle výpovědí svědků chodil pomáhat, nosil jí nákupy, trávil s ní čas, někdy u ní i přespal. Podle některých svědků ho žena brala jako vlastního vnuka. Podle důkazů se ženě v minulosti z bytu ztratily peníze.

Poškozené ve středu městský soud s jejich nároky odkázal na civilní řízení.

