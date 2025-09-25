Mordparta objasnila vraždu seniora v Kunraticích, v gangu cizinců byli i mladiství

,
  13:40aktualizováno  14:54
Policie zadržela sedmičlennou skupinu vykradačů a násilníků, která podle ní stála za srpnovou vraždou seniora v pražských Kunraticích. Dva muže zadržela česká policie, zbývající pětici chytli policisté v zahraničí na základě evropského zatýkacího rozkazu. Gang se skládal i ze dvou mladistvých.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Gang si podle šéfa pražské mordparty Aleše Stracha tipoval staré lidi kvůli loupežím a na území Česka se dopouštěl majetkové i násilné trestné činnosti. Dva členové skupiny jsou mladiství.

Dvojici z tohoto gangu policie zatkla v Česku a obvinila je z loupeže, za což jim hrozí maximálně 12 let za mřížemi. Další pětice podezřelých se aktuálně nachází v Rumunsku a Maďarsku, odsud se následně převezou do Česka.

„Vražda českého seniora byla obzvláště surová a trýznivá, z toho důvodu zadrženým hrozí i výjimečný trest odnětí svobody,“ sdělila policejní mluvčí Kristýna Zelinková.

Šéf mordparty popsal modus operandi

„Byly tam dva způsoby, kterými páchali trestnou činnost. Jednak si vytipovávali starší lidi, kterým nabízeli řemeslné práce na jejich domech s tím, že uváděli nějakou nízkou cenu. Poté, co jim byla vyplacena záloha, se už neukázali, nebo tam udělali nějaké základní práce a pak chtěli několikanásobek toho, co si předtím řekli. Bylo tam občas i použití nátlaku nebo i násilí vůči těm osobám,“ popsal činnost skupiny šéf pražské mordparty Aleš Strach.

„V některých případech šli pak rovnou do toho, že tam spáchají loupež - to znamená vloupání do toho objektu a potom následně napadení těch lidí, co jsou vevnitř,“ sdělil.

Takto se podle něj stala právě i vražda v Kunraticích v noci na 15. srpna letošního roku: dva pachatelé se vloupali do seniorova rodinného domu, přičemž objekt znali díky vytipování předem a šli do něj cíleně.

Násilnou smrt osmdesátiletého muže vyšetřovali policisté od srpna. „Při prvotním šetření si policisté na místě povšimli vypáčených vstupních dveří, z čehož bylo patrné, že do domu někdo vnikl násilím. Vzhledem k tomu, že v jednotlivých pokojích domu bylo množství poházených a evidentně prohledávaných věcí, pojali kriminalisté podezření, že motiv tohoto násilného činu byl zejména zištný,“ dodala k případu Zelinková ve čtvrtek.

Podle tehdejších informací serveru Blesk policisté nalezli oběť v domě svázanou. Případ vyšetřovali kriminalisté z prvního oddělení.

Gang řádil i v dalších zemích střední a východní Evropy. Přepadávali osamělé seniory v Maďarsku a v Rumunsku, které si podle policistů důkladně vytipovali.

Podle Zelinkové rumunští, maďarští a čeští policisté v současnosti prověřují, jaké další zločiny gang spáchal v jednotlivých evropských státech.

„Kriminalisté zjistili, že se jedná o organizovanou skupinu, která páchá násilnou i majetkovou trestnou činnost, a to jak na území České republiky, tak i v sousedních zemích. Díky perfektní spolupráci s maďarskými a rumunskými kolegy bylo zadrženo celkem sedm mužů, cizí státní příslušnosti, z čehož dva jsou mladistvého věku,“ podotkla policejní mluvčí.

Zadržení policisté naplánovali tak, že k němu došlo na všech územích a ve stejnou dobu, aby se zabránilo možnému útěku a vzájemné komunikaci mezi jednotlivými podezřelými.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (41 příspěvků)

Nejčtenější

Nebe nad Prahou rozčísl roj burácejících stíhaček. Unikátní show zhlédly tisíce lidí

Tisícům lidí se na pražských mostech naskytl výjimečný pohled na průlet dvou stíhaček JAS-39 Gripen a devíti proudových strojů legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows. Přelet byl naplánován...

Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne

U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Stanula před ním skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval zakázky...

OBRAZEM: Nádhera ze vzduchu. Piloti Red Arrows ukázali fotky z letu nad Prahou

Nad Prahou ve čtvrtek proletěly letouny legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows, které předvedly show s barvenými kouřovými efekty. Unikátní podívanou z centra metropole sledovaly tisíce...

Jako by to vytvořila AI. Houbaři v Brdech udivili gigantickým košem

Celý den chodila o uplynulém víkendu sedmičlenná skupina houbařů po lese v Brdech nedaleko Hostomic a sbírala hřiby, klouzky či ryzce do obřího koše o objemu téměř jednoho kubíku. Amatérský mykolog a...

Budík ve čtyři a pak na Hrad. Češi obdivují korunovační klenoty, fronty jsou kratší

Vystavené korunovační klenoty může opět obdivovat široká veřejnost. Někteří čekali ve frontě na Hradě od brzkých ranních hodin, neodradily je již poměrně nízké zářijové teploty ani mrholení. Jedna ze...

Mordparta objasnila vraždu seniora v Kunraticích, v gangu cizinců byli i mladiství

Policie zadržela sedmičlennou skupinu vykradačů a násilníků, která podle ní stála za srpnovou vraždou seniora v pražských Kunraticích. Dva muže zadržela česká policie, zbývající pětici chytli...

25. září 2025  13:40,  aktualizováno  14:49

Do Česka míří Uniqlo. Japonská módní značka hledá místo v centru Prahy

Česko by se mělo v následujících letech dočkat příchodu japonské módní značky Uniqlo. Podle informací Hospodářských novin si nyní vybírá ze tří možných lokalit. Na otevření značkové prodejny si však...

25. září 2025  14:09

Lidé jsou proti demolici Schieszlovy vily. Spí tam bezdomovci, zlobí se architekt

Plánovaná přestavba a rekonstrukce dvou vil na Hřebenkách na pražském Smíchově, která začala v roce 2023 bouracími pracemi v jednom z domů, je kvůli žalobě a dalším námitkám místních obyvatel a...

25. září 2025  13:03

Mucha Muzeum se musí od původní instituce veřejně distancovat, nařídil soud

Mucha Muzeum, sídlící v pražském paláci Savarin, musí na svých webových stránkách a sociálních sítích přiznat, že není originálním muzeem, které se v Česku zabývá životem a dílem malíře Alfonse...

25. září 2025

Vltavská filharmonie by měla vzniknout co nejdřív, říká lídr STAN Dvořák

Kandidátku hnutí STAN v hlavním městě vede politický nováček Karel Dvořák, náměstek na ministerstvu spravedlnosti. Na Starosty opět dopadá stín korupční kauzy Dozimetr, která se v pondělí po letech...

25. září 2025  8:19

Pohárová ostuda Olomouce, vypadla s týmem ze čtvrté ligy. Sparta dala pět gólů

Šok ve fotbalovém poháru: obhájce trofeje Sigma Olomouc vypadla s týmem ze čtvrté nejvyšší soutěže. V třetím kole podlehla 2:3 Novým Sadům, klubu z olomoucké čtvrtě. Vypadly také prvoligové Teplice,...

24. září 2025  15:22,  aktualizováno  20:48

Libeňský most se nesmí zbourat, potvrdil Mlsna. Projekt na postavení repliky zastaven

Pražská Technická správa komunikací (TSK) nesmí zbourat historický Libeňský most a postavit jeho repliku. Předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna (ÚOHS) potvrdil původní rozhodnutí svých úředníků,...

24. září 2025  18:51

Zrcadlová kaple Klementina představuje vzácné rukopisy Kosmovy kroniky

Odhalit tajemství Kroniky Čechů učeného děkana svatovítské kapituly Kosmy lze nyní v Zrcadlové kapli v areálu Klementina. Od čtvrtka 25. září zde totiž začíná výstava s názvem Nejstarší rukopisy....

24. září 2025  18:39

Na Mělnicku se převrátila cisterna s vysoce hořlavou látkou

Silnici mezi Veltrusy a Zlosyní na Mělnicku ve středu dopoledne na mnoho hodin uzavřela nehoda cisterny s látkou pro výrobu plastů. Nikdo se nezranil. Cisterna převážela hořlavý styren, látku...

24. září 2025  14:09,  aktualizováno  16:20

Výhrůžky s acetonem byly vydíráním, ne pokusem o vraždu, řekl soud. Trest platí

Marek Ferst z Poděbrad spáchal vydírání, nikoliv pokus o plánovanou a zvlášť trýznivou vraždu tří lidí upálením. S tímto závěrem se ve středu ztotožnil Vrchní soud v Praze, když zamítl odvolání...

24. září 2025  15:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Půjdu se zbraní na úřad vlády, hrozil majitel samopalu. U soudu to bagatelizuje

Okresní soud pro Prahu-východ se ve středu začal zabývat případem Pavla Matějného. Muž podle obžaloby vloni na sociálních sítích vyhrožoval, že se přidá k únorovému protestu zemědělců v Praze a se...

24. září 2025  14:19

Firma z Dozimetru pracovala pro magistrát Prahy. Radní Mazur přebíral ocenění

Někdejší předseda představenstva softwarové firmy Uniprog Solutions stojí před soudem kvůli tomu, že dle vyšetřovacího spisu Dozimetru údajně poskytl skupině kolem podnikatele Michala Redla úplatek...

24. září 2025  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.