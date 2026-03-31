Blížilo se to činnosti mafie, řekl soudce a potvrdil tresty za pohřbení muže v parku

Armén Richard Svoboda a Moldavan Oleg Fedorov si za vraždu jiného Arména v pražském parku a plánování další vraždy na Slapech odpykají 28 a 25 let vězení. Výjimečné tresty jim v úterý pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, když zamítl jejich odvolání. Třetí obžalovaný, Ukrajinec Roman Osypčuk, půjde za mříže na 15 let. Muži vinu odmítali.
Pohřbením v parku na Vidouli skončilo před dvěma lety vymáhání dluhu po arménském občanovi. Kauzu v úterý začal řešit senát Městského soudu v Praze. (18. února 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

„Činnost obžalovaných Svobody a Fedorova se blížila činnosti organizovaného zločinu, tedy mafie. Netvrdíme, že obžalovaní jsou mafiáni, ale ten způsob činnosti se tomu velmi blíží,“ uvedl předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek. Výjimečné tresty označil za sice přísné, ale odpovídající.

„Jednalo se o dva velice závažné trestné činy, spáchané po předchozím uvážení, naprosto chladnokrevně, s dlouhou a mimořádně pečlivou přípravou a se zapojením více osob do realizace,“ shrnul soudce. Zároveň pochválil vynikající práci pražské policie na tomto případu.

Jako v devadesátkách, přirovnal soudce pohřbení muže v parku. Padly výjimečné tresty

Trest vyhoštění z ČR soudy Svobodovi a Fedorovovi na rozdíl od Osypčuka neuložily, protože oba mají v Česku dlouhodobé vazby i české občanství. Pozůstalým po zavražděném cizinci má dvojice společně uhradit celkem šest milionů korun.

Arménský restauratér Svoboda si podle verdiktu objednal vraždu svého někdejšího společníka a Fedorov ji provedl, a to v noci 4. května 2023 v lesoparku Vidoule v pražských Jinonicích. Oběť Fedorov do parku vylákal s pomocí své milenky, mladé Ukrajinky. Moldavan se společně s českým recidivistou Jiřím Seltenreichem na místě vydávali za policisty a Arména spoutali. Čecha soudy za jeho počínání už dříve potrestaly šestiletým odnětím svobody a uložily mu také ústavní protidrogové léčení.

Když Seltenreich odjel s autem přepadeného pryč, Fedorov spoutaného muže odtáhl k předem připravené jámě, hodil ho do ní a zahrnul ho zeminou. Obžaloba původně uváděla, že oběť pohřbil zaživa a že muž v zasypané díře zemřel až po několika minutách. Od tohoto tvrzení ale musely soudy ustoupit na základě závěru znalce, podle nějž je možné i to, že se Armén udusil už předtím kvůli pásce nalepené přes nos i ústa.

Věděl, že zemře. Arména zaživa pohřbeného v pražském parku našli až za půl roku

Podmínky pro spáchání druhé vraždy vytvářeli podle rozsudku Svoboda, Fedorov a vycvičený voják Osypčuk v listopadu a prosinci 2023. Oběť chtěli vylákat na Slapy, a to – stejně jako v prvním případě – za pomoci milenky Fedorova, která v kauze vystupovala jako svědkyně. S mužem si sice dala schůzku, ten ale přišel se svým bratrem, což mu zřejmě zachránilo život. Tři týdny poté zadrželi Svobodu a Fedorovova policisté.

Svoboda, který žije v ČR přes deset let, označil už dříve obžalobu za spekulaci a některé svědky za lháře. Popřel, že je mafiánem, a odmítl, že ke změně svého původního jména na české měl jiný důvod než snazší jednání s místními úřady. Fedorov připustil, že na místě vraždy byl, Arména ale podle vlastní verze událostí v pořádku předal muži jménem Michail a odjel. Tvrdil, že Michaila už od té doby nikdy neviděl a že Svoboda s věcí nemá nic společného.

Takto vypadá Dvorecký most z výšky. Díky barvě chodníků je už nepřehlédnutelný

Pokládání červeného asfaltu na chodník / cyklostezku na Dvoreckém mostě (březen...

Dvorecký most v Praze má za sebou další etapu své stavby. Dělníci na něj v minulém týdnu položili červenou směs, která bude tvořit povrch chodníku a zároveň cyklostezky. Podívejte se do galerie na...

Nosil u sebe sekeru i nože. Policie varuje před mužem hledaným kvůli vraždě

Policisté zasahují u požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli (26....

Policisté varují veřejnost, že muž, po kterém nadále pátrají v souvislosti s nálezem ohořelého těla ženy v pražské Michli, může být ozbrojený. V minulosti u sebe nosil nůž či sekeru. Nyní je...

Vražda dítěte na pražském sídlišti. Policie zadržela příbuzného

Rukavice leží blízko místa na pražském sídlišti, kde bylo zavražděno dítě. (25....

Pražští kriminalisté v noci na dnešek zadrželi muže, kterého podezírají z násilného činu vůči nezletilé dívce, případ řeší oddělení vražd. Policie tvrdí, že oběť a pachatel byli příbuzní a bydleli...

Klouzačka z plechu a co ty kameny? Nové hřiště na „Jiřáku“ je pod palbou rodičů

Nové dětské hřiště na náměstí Jiřího z Poděbrad (březen 2026)

Nové dětské hřiště na právě rekonstruovaném pražském náměstí Jiřího z Poděbrad je v provozu sotva několik dní a už schytává sprchu hejtů a nenávistných komentářů. Dospělým vadí povrch hřiště,...

OBRAZEM: Důstojnost, vnitřní síla a noblesa. Před 30 lety Alžběta II. oslnila Česko

Královna Alžběta II. při své návštěvě Brna a České republiky v roce 1996....

Před rovnými 30 lety britská panovnice Alžběta II. poctila svou vůbec jedinou návštěvou Českou republiku. Z hlavního města, kde se dočkala přijetí na Pražském hradu u Václava Havla, následovaly její...

Dopravní podnik avizuje „Výlukonoce“, omezení o svátcích čeká metro i tramvaje

Ilustrační snímek

Pražský dopravní podnik (DPP) plánuje přes Velikonoce další část výměny pražců na lince metra C a rekonstrukci tramvajové trati mezi Palackého náměstím a Andělem. Od pátku do pondělí proto nepojede...

ÚS zrušil trest prodavači, který vzal na zákaznici pálku. Točila bez dovolení

Ústavní soud

Ústavní soud (ÚS) zrušil rozsudek nad prodavačem vietnamského původu, jenž se v pražském obchodě s konopnými produkty dostal do sporu s návštěvnicí prodejny. Bez dovolení si natáčela interiér a...

31. března 2026  13:46,  aktualizováno 

Šlo neštěstí předejít? Taky bych to neubrzdil, říká kolega tramvaják k úmrtí dívky

Dívku v Praze srazila tramvaj, na místě zemřela. (13. března 2026)

Tragická březnová nehoda, při níž v Praze na Břevnově zemřela pod koly tramvaje desetiletá školačka, rozvířila debatu o tom, jestli neštěstí šlo předejít a jaká preventivní opatření by mohla v...

31. března 2026  12:34

Klobása v housce za 180, na trdlo vystojíte frontu. Prošli jsme velikonoční trhy v Praze

Velikonoční trh na Staroměstském náměstí v Praze. (28. března 2026)

V dolní části Václavského náměstí skupinky turistů postávají v hloučcích, jedni drží kelímek se zeleným pivem, další netrpělivě přešlapují ve frontě na trdelník nebo hranolky. Velikonoční trhy v...

31. března 2026  12:06

Praha koupila klíčové pozemky pro novou tramvajovou trať, zčásti bude unikátní

Vizualizace tramvajové trati Olšanská – Habrová

Pražští zastupitelé schválili odkup klíčových pozemků od Českých drah (ČD) pro stavbu nové tramvajové trati. Ta počítá s výstavbou šesti nových zastávek, první spoje by tudy mohly projet už příští...

31. března 2026  11:34

U synagogy v centru Prahy našli podezřelé zavazadlo, policie povolala pyrotechnika

Jeruzalémská synagoga v Jeruzalémské ulici - Postavena jako náhrada za tři...

Podezřelé zavazadlo u Jubilejní synagogy prověřovala policie v úterý dopoledne v ulici Jeruzalémská. Policisté oblast dočasně uzavřeli. Pyrotechnik konstatoval, že nebezpečí nehrozí.

31. března 2026  11:03

Na ruské středisko v Praze útočil cizinec, čin téměř rok plánoval

Na budovu Ruského střediska vědy a kultury v pražských Dejvicích hodil někdo...

Zápalné lahve na budovu Ruského střediska vědy a kultury (RSVK) v pražské Bubenči hodil minulý týden cizinec. Uvedla to policie s tím, že muž se sám přihlásil. Svůj čin plánoval.

31. března 2026  9:48,  aktualizováno  9:56

Jedna černá série skončila. Sparta se v sedmém duelu dočkala, Jandač dál trpí

Potyčka plzeňského Adama Kubíka a Aarona Irvinga před sparťanskou bránou Josefa...

Skončila první třetina a plzeňský útočník Jan Schleiss skočil po sparťanském kapitánovi Filipu Chlapíkovi. Chytil ho za hlavu, sejmul mu helmu a jasně vzkázal: U našeho brankáře nebudeš blízko ani...

31. března 2026  8:18

Zápas dvacetiletí. Amerika, nebo nic. Ukončí čeští fotbalisté nehezkou sérii?

Postup! Slaví i penaltový smolař Chytil (druhý zleva)

Čtyřikrát se doufalo, věřilo, fandilo. Pokaždé se naděje překlopila v těžké zklamání, ze kterého se nedá jen tak oklepat. Zvlášť s vědomím, že další šance přijde až za čtyři roky. Čtyři pokusy o...

31. března 2026  7:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Klouzačka z plechu a co ty kameny? Nové hřiště na „Jiřáku“ je pod palbou rodičů

Nové dětské hřiště na náměstí Jiřího z Poděbrad (březen 2026)

Nové dětské hřiště na právě rekonstruovaném pražském náměstí Jiřího z Poděbrad je v provozu sotva několik dní a už schytává sprchu hejtů a nenávistných komentářů. Dospělým vadí povrch hřiště,...

31. března 2026  6:02

Favorité slaví semifinále. Postup si zajistili volejbalisté Karlovarska i Lvi Praha

Volejbalisté Karlovarska nastupují ke čtvrtfinálovému utkání.

Volejbalisté Karlovarska potvrdili roli favorita a v nejkratším možném termínu postoupili do semifinále extraligy. Vítězové základní části ve třetím čtvrtfinálovém souboji porazili ve své hale...

30. března 2026  21:30,  aktualizováno  22:08

