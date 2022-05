Pobodaný řidič, uloupené auto, honička s policií. Muži hrozí výjimečný trest

Nyní mu hrozí výjimečný trest přes 20 let vězení. Hlavní líčení plánuje soud na konec května.

„Byl ponechán ve vazbě. Soud má za to, že deset dní, které zbývají do hlavního líčení, nejsou dostatečně dlouhou dobou, aby osvědčil svůj pobyt na svobodě. Hlavně se podle soudu nezměnily důkazní prostředky a další okolnosti k hodnocení vazebních důvodů,“ řekl iDNES.cz Sasákův obhájce Michal Kellner.

Obžalovaný muž si podle státní zástupkyně loni 13. srpna v 21:45 objednal přes službu Bolt Premium přepravu z místa bydliště na vytipované nerušené místo.

„V úmyslu usmrtit řidiče vozidla, k čemuž si s sebou vzal blíže neztotožněný elektrický paralyzér a kuchyňský nůž s černou gumovou rukojetí o délce čepele přibližně 17 cm,“ uvádí obžaloba.

V 21:48 ho vyzvedl řidič Škody Superb, cesta na určené místo v Praze 10 trvala tři minuty. Sasák měl po zastavení vozu zasáhnout ze zadního sedadla šoféra do krku paralyzérem, poté ho dvakrát bodnout do zad a jednou do beder.

Zraněnému řidiči se podařilo dostat ven z auta. Útočníka se snažil ve voze zavřít a zadržet. To se mu však nepovedlo, proto z místa utekl.

Volal o pomoc, což zaslechl svědek, který přivolal záchranku a uvědomil policii. Řidič přežil podle obžaloby díky rychlému chirurgickému zákroku ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

Chtěl navštívit matku, potřeboval auto

Sasák si měl v uloupeném voze přesednout za volant a vyrazit po Jižní spojce. Auto údajně potřeboval proto, aby mohl jet za matkou.

V průběhu cesty ho začala pronásledovat policie. V Sulické ulici v Praze 4 naboural před jedním z domů sloupek s elektrickou závorou.

Pak se sice znovu pokusil policistům ujet, kvůli neprůjezdné vozovce se však dostal jen o pár metrů dál. Po dopadení nadýchal přes 1,5 promile alkoholu.

„To, co se stalo, je mu velice líto. Poškozenému se omlouval. Sám si neumí vysvětlit následek, který nastal. Nicméně vůči právní kvalifikaci pokusu vraždy se bude bránit, protože s tím nesouhlasí. Podle něj šlo o loupež, protože jeho hlavním zájmem bylo získání vozidla k dočasnému užívání, nikoliv útok na lidský život,“ zdůraznil obhájce.

Proto podle advokáta nepřipadá v úvahu dohoda o vině a trestu. Sasákovi hrozí ze zákona 15 až 20 let vězení, nebo i výjimečný trest. Obhájce uvedl, že žalobkyně navrhuje jeho klientovi postih na spodní hranici trestní sazby, tedy kolem 15 let.

Vůz zdemolovaný hasicím přístrojem

Přitížit mu může incident, kterého se měl Sasák dopustit loni v červenci, tedy asi měsíc před útokem na řidiče Boltu. Na benzince v Praze 10, kde v té době pracoval, podle obžaloby ručním hasicím přístrojem zdemoloval zaparkovanou Dacii.

„Rozbil okno levých předních i zadních dveří, levé zadní okno zavazadlového prostoru, okno pravých zadních dveří a čelní sklo, dále prorazil pravé přední dveře, urazil z vozidla obě zpětná zrcátka a rozbil obě zadní směrová světla a nakonec do interiéru vozidla nastříkal látku z práškového hasicího přístroje,“ uvádí státní zastupitelství.

Co bylo motivem, není jasné. Obhájce však na dotaz iDNES.cz odmítl, že by šlo například o pomstu.

Škoda na zničeném autě dosáhla zhruba 100 tisíc korun. Dalších 150 tisíc má Sasák hradit za nabouraný superb a na částku přesahující 100 tisíc vyčíslila Česká kancelář pojistitelů i náklady na opravu poničeného sloupku s elektrickou závorou.

Hlavní líčení nařídil soud na 26. května. Projednávání případu může mít také výchovný efekt, soudního stání se totiž v rámci výuky plánuje zúčastnit školní třída.