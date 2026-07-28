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Lituji, byl to zkrat, prohlásil mladík. Tělo ubodaného otce našli až po čtvrt roce

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  13:30
Krajský soud v Praze v úterý otevřel projednávání případu šestadvacetiletého muže z Berounska, který loni v říjnu ubodal kvůli penězům svého otce. Mladík se k činu doznal. Mrtvolu ukryl do sklepa, kde byla nalezena po více než čtvrt roce. Tělo bylo částečně mumifikované a zčásti zkonzumované potkany.

Soudy

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Kvůli ochraně usmrcené oběti nelze ze zákona zveřejnit totožnost jeho obžalovaného syna. Ten se v úterý v jednací síni číslo 13 Krajského soudu v Praze k surové a loupežné vraždě otce přiznal.

Hlavního líčení se účastnil prostřednictvím videokonference z vazební věznice v Ruzyni, kde v současnosti pobývá.

„Chtěl bych podat prohlášení o vině. Chtěl bych určitě říct, že činu lituji. Byla to strašně těžká situace. Co se týče otce, už od malička s ním byly strašně těžké vztahy a samé konflikty, takže to prostě vygradovalo až tady k tomu. Byl to takový zkrat, nebo nevím, jak to říct,“ prohlásil mladík, kterého přítomní sledovali na televizní obrazovce. K tomu, co přesně se na místě odehrálo, se vyjadřovat nechtěl.

Policisté z Berounska vyšetřují otcovraždu. Rozložené tělo našli díky sousedům

Podle státního zástupce se mladý muž dostal začátkem loňského října se svým otcem žijícím v jedné obci na Berounsku do slovní rozepře.

„Se záměrem získat finanční prostředky napadl poškozeného tím způsobem, že ho střední až velkou silou nejméně patnáctkrát bodl kuchyňským nožem o délce čepele 13 centimetrů do oblasti hlavy, krku, břicha, zad a levé nohy,“ popsal žalobce Matěj Kubica.

Ubodanému muži pak syn podle spisu odcizil peníze. „Přisvojil si finanční prostředky ve výši nejméně 13 500 korun, které měl poškozený schovány ve skořepinovém kufru, jež se nacházel v předmětném rodinném domě,“ uvedl státní zástupce.

Tělo otce pak mladík podle obžaloby ukryl ve sklepě domu, kde bylo nalezeno až na konci letošního ledna, tedy po téměř čtyřech měsících, a to díky místním lidem. Poté, co obyvatelé vesnice svého souseda delší dobu neviděli, začali o něj mít strach.

Na obavy sousedů reagoval ve svém volnu policista, který v obci žije. „Spojil se se svými kolegy, společně pak muže nalezli v jeho domě bez známek života a ve značném stadiu rozkladu,“ informovala začátkem roku mluvčí krajské policie Vlasta Suchánková.

Proč ubodaného muže, který měl vedle syna také ženu a dceru, nenašli dříve příbuzní, u soudu v úterý nezaznělo.

„Zemřelý byl ve stádiu pozdních posmrtných změn. Jednak tam byla mumifikace, jednak částečná hniloba, navíc ještě skeletizace (z části těla zbyly jen kosti, pozn. red.) a aby toho nebylo málo, tak tam byly některé měkké tkáně stráveny hlodavci, odpovídalo to potkanům,“ řekl soudní znalec Jiří Hladík.

Soudy

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I přes množství bodnořezných poranění nebyly podle odborníka zasaženy životně důležité orgány.

„Pokud by byla přivolána včasná odborná lékařská pomoc, i přes tu četnost ran, by bylo možno s velkou pravděpodobností smrt poškozeného odvrátit,“ myslí si znalec. Protože však pomoc nikdo nezavolal, zemřela oběť na vykrvácení.

Invalidní důchodce – paranoidní schizofrenik

Obžalovaný mladík u soudu uvedl, že studoval cestovní ruch, ale střední školu v Berouně nedokončil. „Mám invalidní důchod na paranoidní schizofrenii,“ prohlásil. Podle jeho matky, která k soudu přišla, se syn léčil na psychiatrii, ale stanovenou léčbu nedodržoval, proto mu později berounský soud přeměnil ambulantní léčení na přísnější ústavní.

Senát středočeského krajského soudu v úterý mladíkovo prohlášení viny ke spáchané vraždě přijal. Další dokazování už zaměří jen k otázce, jaký trest mu v sazbě od patnácti do dvaceti let uložit. Státní zástupce navrhl v obžalobě mladíkovi 17,5 roku vězení.

Soud chce před rozhodnutím o trestu vyslechnout znalce psychiatra, který v případu zpracoval posudek. Předvolán byl v úterý na 13. hodinu, protože však měla věznice ve stejný čas naplánovanou videokonferenci v jiném případu, odročil předseda senátu hlavní líčení na září. Jeho senát zároveň mladíkovi prodloužil vazbu.

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