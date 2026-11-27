Skládačku děsivého případu začali kriminalisté dávat dohromady v listopadu 2025, kdy na Berounsku nalezli v popelnici v pytli na odpadky mrtvolu novorozeného chlapečka zabalenou do ručníku.
V letech 2022 až 2025 podle obvinění žena zavraždila celkem tři své novorozené děti. Vedle zmíněného uložení v popelnici další zakopala na zahradě hotelu (vyšetřování nálezu tehdy policisté odložili) a tělo třetího se zatím nepodařilo najít. Potomci se přitom narodili donošení a životaschopní.
Kriminalisté zjistili, že obviněná porodila celkem devět dětí. Šest z nich je naživu, nicméně i na nich podle zjištění iDNES.cz žena spáchala trestné činy a fyzicky je týrala. Policie už ve čtvrtek sdělila, že například pětiletého syna téměř denně bila, také mu přelepovala ústa páskou, popřípadě mu do nich dávala čisticí prostředek na nádobí. Chlapec byl vystaven dlouhodobému stresu a strádání.
Obviněná dále měla řadu partnerských vztahů, které se také překrývaly. „Před okolím vždy maskovala samotné těhotenství, a když docházelo k porodům, maskovala i porody s tím, že si vymýšlela různé legendy,“ uvedl pro CNN Prima NEWS vyšetřovatel Jiří Johánek.
Jednoho z druhů se dle policie také pokusila zavraždit, když se jej snažila zapálit v autě. V inkriminovanou chvíli šel před dům a nastartoval odtahový vůz, když mu polila hořlavinou dveře a zapálila. Muž naštěstí ještě předtím stihl vystoupit.
Hodně náročné vyšetřování
Policisté detailně zmapovali události sahající několik let do minulosti. Prověřili desítky stop, vyslechli řadu svědků a vyhodnotili rozsáhlé znalecké posudky z oborů soudního lékařství, genetiky, psychiatrie i psychologie.
Žena přitom mnohdy během vyšetřování odmítala spolupracovat. „Neustále předestírala další a další skutečnosti, které bylo třeba ověřovat a rozkrývat,“ řekl další kriminalista Tomáš Andrej Veverka.
„Bylo to psychicky náročné,“ podotkl pro TN.cz Veverka. Cítí však pocit zadostiučinění, že žena stane před soudem.
|
Zabila tři novorozence, chtěla zavraždit i partnera, viní ženu. Hrozí jí doživotí
„Vyšetřování tohoto mimořádného případu, který zasáhl i samotné policisty a vyšetřovatele, je nyní u konce,“ dodala ve čtvrtek policejní mluvčí Vlasta Suchánková poté, co kriminalisté podali návrh na obžalobu.
V případě prokázání viny hrozí obviněné nejpřísnější možný postih, a to 15 až 20 let vězení nebo až výjimečný trest odnětí svobody na doživotí.