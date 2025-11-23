Hádka dvou mužů na Mladoboleslavsku skončila vraždou

Tragicky v neděli ráno skončil spor dvou mužů na Mladoboleslavsku. Podle informací policie tam 54letý muž bodl o dvanáct let mladšího do hrudníku. Ten svým zraněním podlehl.
„Mezi dvěma muži, 54letým a 42letým, mělo nejprve dojít ke slovní rozepři, po níž pak došlo k fyzickému napadení, kdy starší muž bodl do oblasti hrudníku mladšího muže,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Zranění mladšího z mužů byla fatální.

„Zraněnému 42letému muži bohužel nebylo pomoci a na místě vážnému zranění podlehl,“ dodala Richterová. Kriminalisté nařídili soudní pitvu pro zjištění přesné příčiny smrti.

Policisté útočníka zadrželi na místě. „Podezřelého jsme zadrželi a v současné době s ním probíhají procesní úkony,“ uvedla mluvčí. Vyšetřovatelé zároveň zahájili úkony trestního řízení.

„Kriminalisté v celé věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, nicméně budou i nadále prověřovat veškeré okolnosti případu,“ doplnila Richterová.

