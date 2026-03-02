Schizofrenika soudí za vraždu bezmocné seniorky, brala ho jako vlastního vnuka

Případ osmadvacetiletého Adama Egrta, který podle obžaloby koncem loňského září ubodal devadesátiletou seniorku v jejím pražském bytě, začal v pondělí dopoledne projednávat Městský soud v Praze. Podezřelý se k obžalobě ani k činu nevyjádřil, odmítl vypovídat i na policii. Za zvlášť trýznivou vraždu mu hrozí trest od 15 do 20 let odnětí svobody. Státní zástupce pro muže navrhuje 18,5 roku vězení a ústavní léčbu.
Policisté vyšetřují smrt seniorky v pražských Kbelích jako vraždu. (29. září 2025)

Egrt na ženu, která k chůzi po bytě musela používat seniorské chodítko, podle obžaloby zaútočil loni 29. září dopoledne. Nožem jí zasadil 16 ran do obličeje, krku, břicha a rukou, uvádí se ve spisu.

Žena se podle znalců snažila alespoň zpočátku útoku bránit, měla totiž obranná zranění na rukou. Motiv se vyšetřovatelům zjistit nepodařilo. Muž se na policii ani v pondělí u soudu ke svým pohnutkám nevyjádřil. Policii pouze řekl, že se léčil se schizofrenií, posléze ale přestal užívat léky.

Z výpovědí svědků, které v pondělí soud přečetl, vyplynulo, že byl muž kvůli schizofrenii v invalidním důchodu, nepracoval a žil v bytě rodičů, kteří se po rozvodu postupně odstěhovali a byt plánovali prodat.

Měl také dluhy, peníze dlužil i rodičům a známým. Podle některých svědků finance prohrával v sázkách. Dříve bral také drogy, pil alkohol, schizofrenie se u něj zřejmě rozvinula po požívání pervitinu.

Matka muže byla sousedkou seniorky. Egrt zavražděné ženě podle výpovědí svědků chodil pomáhat, nosil jí nákupy, trávil s ní čas, někdy u ní i přespal. Podle některých svědků ho žena brala jako vlastního vnuka.

Státní zástupce muži v obžalobě navrhl trest 18,5 roku vězení doplněný ústavním protialkoholním a protidrogovým léčením. Soud má v plánu v dubnu vyslechnout znalkyně z oboru psychologie a psychiatrie.

Schizofrenika soudí za vraždu bezmocné seniorky, brala ho jako vlastního vnuka

