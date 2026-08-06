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Policie rozlouskla pomníček. Podezřelého ze surové vraždy usvědčila po 16 letech DNA

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  11:57
Kriminalisté z Prahy objasnili tzv. „pomníček“, téměř 16 let starý případ vraždy. Pomohla jim k tomu DNA nalezená na místě činu a porovnaná s DNA z případu, který se odehrál letos. Podezřelého zadrželi v červenci, hrozí mu až výjimečný trest.

Na podzim roku 2010 našel pejskař při venčení po pražském Karlíně mrtvolu muže v trávě. Bezvládné tělo mělo desítky bodných i řezných ran a podříznuté hrdlo. Patřilo muži bez domova ze Slovenska.

Jak popsali policisté, zavražděný byl původem ze Slovenska. „Byl bezdomovec a přespával po ubytovnách, v parcích a na lavičkách. Často navštěvoval sázkové kanceláře, kde se věnoval tipování sportovních zápasů,“ stojí v policejním pomníčku.

Policisté na místě odebrali vzorky, včetně DNA. „V té době tam ale žádná shoda nevyšla,“ řekl iDNES.cz kriminalista Aleš Strach.

Zlom nastal začátkem tohoto roku a ukázalo se, že důležitou roli sehrálo právě kvalitní ohledání místa činu z roku 2010 a zajištění stop, které tehdy provedli kriminalisté ze stálé výjezdové skupiny.

A případ zkraje letošního. „Šlo o případ nebezpečného vyhrožování, kdy této souvislosti byl odebrán stěr následně porovnaný s databází DNA a tam vyšla shoda k tomu našemu případu,“ dodal kriminalista s tím, v neprospěch podezřelého hrají i další okolnosti.

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Třiapadesátiletého muže tak kriminalisté společně se zásahovou jednotkou zadrželi letos v červenci ve Středočeském kraji a stíhají ho za vraždu.

„Řekl, že s tím nemá nic společného, že se toho nedopustil,“ vylíčil Strach. Podle policie budou v rámci řízení budou vypracovány psychologické posudky.

V případě prokázání viny a odsouzení hrozí muži trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest. Promlčecí doba podobných skutků je 20 let.

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