Na podzim roku 2010 našel pejskař při venčení po pražském Karlíně mrtvolu muže v trávě. Bezvládné tělo mělo desítky bodných i řezných ran a podříznuté hrdlo. Patřilo muži bez domova ze Slovenska.
Jak popsali policisté, zavražděný byl původem ze Slovenska. „Byl bezdomovec a přespával po ubytovnách, v parcích a na lavičkách. Často navštěvoval sázkové kanceláře, kde se věnoval tipování sportovních zápasů,“ stojí v policejním pomníčku.
Policisté na místě odebrali vzorky, včetně DNA. „V té době tam ale žádná shoda nevyšla,“ řekl iDNES.cz kriminalista Aleš Strach.
Zlom nastal začátkem tohoto roku a ukázalo se, že důležitou roli sehrálo právě kvalitní ohledání místa činu z roku 2010 a zajištění stop, které tehdy provedli kriminalisté ze stálé výjezdové skupiny.
A případ zkraje letošního. „Šlo o případ nebezpečného vyhrožování, kdy této souvislosti byl odebrán stěr následně porovnaný s databází DNA a tam vyšla shoda k tomu našemu případu,“ dodal kriminalista s tím, v neprospěch podezřelého hrají i další okolnosti.
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Třiapadesátiletého muže tak kriminalisté společně se zásahovou jednotkou zadrželi letos v červenci ve Středočeském kraji a stíhají ho za vraždu.
„Řekl, že s tím nemá nic společného, že se toho nedopustil,“ vylíčil Strach. Podle policie budou v rámci řízení budou vypracovány psychologické posudky.
V případě prokázání viny a odsouzení hrozí muži trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest. Promlčecí doba podobných skutků je 20 let.