„Dalo se tomu předejít.“ Pěstounka zavražděné holčičky řekla, co předcházelo tragédii

Autor:
  14:14
Smrti holčičky na pražském sídlišti, z jejíž vraždy je obviněný její otec, se dalo zabránit, říká dívčina dlouhodobá pěstounka, s níž hovořila televize CNN Prima News. Podle ženy se otec děvčete dlouhodobě léčil na psychiatrii kvůli agresivitě a drogám.

Pěstounka se o malou dívku starala zhruba rok a půl. Vytvořily si za tu dobu velmi silné pouto.

Vrátit dítě do péče jejímu otci bylo pro ni velmi náročné. Snažila se upozornit úřady, že to není pro holčičku bezpečné a že to může skončit špatně.

Vraždě dívky se dalo zabránit, říká její pěstounka
Rukavice leží poblíž pražského sídliště, kde došlo k tragické vraždě dítěte. (25. března 2026)
Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodne o vazbě pro muže, kterého kriminalisté obvinili z vraždy dítěte v pražském Braníku. (27. března 2026)
23 fotografií

„Upozorňovala jsem, že to není v pořádku,“ tvrdí. „Že oba dlouhodobě užívali drogy, prošli několika psychiatrickými léčeními. Jenže jakmile biologický otec psychiatrickou léčbu ukončil, domáhal se toho, že chce malou do péče,“ vysvětluje pěstounka.

Otec údajně výchovu vůbec nezvládal a dlouhodobě si na náročnost výchovy dítěte i stěžoval. Podle něj malá zkoušela, co vydrží jeho nervy.

Pěstounka upozorňovala marně

Podle písemného vyjádření pěstounky, které zaslala CNN Prima News, byla nezletilá už od narození v pěstounské péči. „Matka odešla z porodnice již bez dítěte a odůvodnila to tím, že nemá kde bydlet. Biologický otec nebyl zapsán v rodném listě, protože v té době podstupoval nařízený výkon ústavního ochranného léčení v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, následně v Bohnicích,“ napsala pěstounka.

Policie obvinila muže z vraždy nezletilé dívky, hrozí mu výjimečný trest

Matka podle ní svou dceru navštívila třikrát během prvního roku života. Užívání návykových látek negovala, zjevně ale byla pod vlivem antidepresiv. Byla i údajně několikrát hospitalizována z důvodu depresí. Následně kolem prvních narozenin byla malá svěřena soudem do pěstounské péče.

Během tohoto otec plnil ústavní léčení, užíval předepsanou medikaci a abstinoval. „Po ukončení léčby se nechal zapsat do rodného listu a také dostal práci v chráněné dílně. Díky tomu získal sociální byt, kam se s partnerkou přestěhoval,“ popsala žena.

Poté se snažil právními kroky získat kontakt s dcerou a časem i předání do osobní péče. Kontakty probíhaly společně s matkou. V této době se partneři vůči sobě údajně chovali afektovaně, což vedlo až k jejich rozchodu a oddělenému bydlení. Kontakty s dcerou probíhaly také samostatně.

Vražda dítěte na pražském sídlišti. Policie zadržela příbuzného

Po čase se k sobě partneři vrátili a absolvovali párovou terapii. Otec stále usiloval o získání dcery do péče, ale matka se k ní nadále mateřsky nevztahovala, přestože se měla stát hlavní pečující osobou.

Pěstounka marně upozorňovala, že tento vztah není v nejlepším zájmu dítěte. Po vyjádření soudního znalce, že otec je i přes své psychiatrické onemocnění schopen péče o dítě, byla nezletilá rozsudkem svěřena do péče obou rodičů. Nezletilé holčičce bylo v té době už 2,5 roku.

„Byla komunikativní, roztomilá, usměvavá holčička, zdravotně i psychomotoricky naprosto v pořádku,“ uvedla pěstounka. Po převzetí dítěte s ní zůstali rodiče v kontaktu. Matka téměř celou dobu od narození dcery nepracovala, většinu času byla v pracovní neschopnosti z důvodu psychických obtíží, nyní docházela ambulantně na terapii.

Soud poslal do vazby muže obviněného z vraždy tříletého dítěte

Otec sdílel, jak je péče o dceru náročná, jak jsou stále unavení. Pěstounka se snažila o morální podporu a zvyšování rodičovských kompetencí. Nezletilou podporovala i materiálně. Nabízela rodičům i odlehčení formou víkendového hlídání. Před nedávnou dobou, cca po šesti měsících, otec kontakt s pěstounkou bez vysvětlení přerušil. A následně se stala ona tragédie.

„Prostě mě to položilo“

„Co jsme spolu naposledy mluvili, tak mi přišly dvě zprávy. Otec psal, že přerušuje veškerý kontakt. Že to bude v zájmu nás všech. A že si myslel, že už jsem to dávno pochopila, že už to takhle dál nejde,“ popsala pěstounka. Od té chvilky měla pocit, že něco není v pořádku.

Po zhruba pěti měsících, kdy byla dávka u biologických rodičů, se žena dozvěděla o tragédii. Z vraždy dítěte je obviněný její biologický otec, kterého soudce poslal do vazby.

„Prostě mě to položilo,“ přiznala pěstounka. „Myslím si, že tomu všemu by se dalo předejít, kdyby mě někdo vyslyšel,“ dodala k tragédii.

Biologický otec nepůjde k soudu poprvé. Má již za sebou napadení veřejného činitele nebo byl souzen kvůli drogám. Pokaždé ovšem vyvázl jen s podmínkou. Za brutální vraždu dcery mu hrozí výjimečný trest.

Nejčtenější

Takto vypadá Dvorecký most z výšky. Díky barvě chodníků je už nepřehlédnutelný

Pokládání červeného asfaltu na chodník / cyklostezku na Dvoreckém mostě (březen...

Dvorecký most v Praze má za sebou další etapu své stavby. Dělníci na něj v minulém týdnu položili červenou směs, která bude tvořit povrch chodníku a zároveň cyklostezky. Podívejte se do galerie na...

Nosil u sebe sekeru i nože. Policie varuje před mužem hledaným kvůli vraždě

Hledaný muž podezřelý vraždy ženy v Michli. (27. března 2027)

Policisté varují veřejnost, že muž, po kterém nadále pátrají v souvislosti s nálezem ohořelého těla ženy v pražské Michli, může být ozbrojený. V minulosti u sebe nosil nůž či sekeru. Nyní je...

Unikátní experiment. Bezdomovci dostali sto tisíc a volnou ruku, výsledek překvapil

Hostem pořadu Rozstřel je Melanie Zajacová, vedoucí Katedry sociální práce FF...

V Česku se uskutečnil unikátní sociální experiment, který přináší konkrétní data místo domněnek. Projekt New Leaf Česko, realizovaný organizací Neposeda, poskytl vybraným lidem bez domova...

Vražda dítěte na pražském sídlišti. Policie zadržela příbuzného

Rukavice leží blízko místa na pražském sídlišti, kde bylo zavražděno dítě. (25....

Pražští kriminalisté v noci na dnešek zadrželi muže, kterého podezírají z násilného činu vůči nezletilé dívce, případ řeší oddělení vražd. Policie tvrdí, že oběť a pachatel byli příbuzní a bydleli...

OBRAZEM: Důstojnost, vnitřní síla a noblesa. Před 30 lety Alžběta II. oslnila Česko

Královna Alžběta II. při své návštěvě Brna a České republiky v roce 1996....

Před rovnými 30 lety britská panovnice Alžběta II. poctila svou vůbec jedinou návštěvou Českou republiku. Z hlavního města, kde se dočkala přijetí na Pražském hradu u Václava Havla, následovaly její...

Kolaps dopravy v Řepích. Kvůli zavření krátkého úseku stojí řidiči v kolonách

Kvůli dopravnímu omezení v ulici Na Chobotě se tvoří kolony směrem na Řepy, ale...

Kdo se v pondělí ráno autem či městskou hromadnou dopravou vydal do pražských Řep, ten se musel obrnit pořádnou dávkou trpělivosti. Kvůli rekonstrukci poměrně krátkého úseku u tramvajové točny je...

VIDEO: Kopl mě do hlavy? V Řevnicích vyprošťovali daňky zamotané do sítě

Dramatická záchrana. Daňci se zamotali parožím do sítě

Pracovníci zdravotní služby společnosti Trans Hospital Plus se dnes ráno souhrou náhod ocitli u záchrany dvou daňků v Řevnicích. Samci se tam parožím zamotali do sítě. Posádku, která se pohybovala...

30. března 2026  13:44

Neztratíte se mezi lidmi? Buďte revizorem a vydělejte si až 75 tisíc, láká kraj

Revizoři ve Středočeském kraji budou nově vybaveni přenosnou kamerou. Dopravní...

Středočeský kraj hledá do svého týmu posily na pozice revizora či revizorky. Zájemce láká na poměrně vysoký plat až 75 tisíc korun a nabízí další benefity.

30. března 2026  13:19

Vychutnej si poslední cigaretu, hrozili únosci ženě. Nejsme gang, odmítli u soudu

ilustrační snímek

Pražský městský soud začal rozplétat brutální únos jednadvacetileté ženy, kterou skupina pěti lidí loni v dubnu věznila kvůli penězům. Agresoři oběť zastrašovali střelbou i samopalem a hrozili jí...

30. března 2026  12:58

Rozbili výlohu, hajlovali a zmlátili svědka. Policie hledá partičku výtržníků

Rozbili výlohu a hajlovali na ulici. Policie hledá partu výtržníků

Pražští kriminalisté pátrají po skupině mladých mužů, kteří na začátku roku řádili v ulici Milady Horákové. Agresoři nejprve rozbili výlohu obchodu, a když je chtěl svědek zastavit, napadli ho...

30. března 2026  12:39

Vzepětí velikánů v Praze. Na samém konci přece jen i se čtverným axelem Malinina

Premium
Ilia Malinin při volné jízdě na světovém šampionátu v krasobruslení v Praze.

Jindy velmi kritická Kateřina Kamberská, mezinárodní rozhodčí ISU, v závěru pražského světového šampionátu jen žasla: „Co tu ukázaly ženy, bylo z říše snů. A teď při mužích už mi začínají docházet...

30. března 2026

Zemřel porodník Jaroslav Feyereisl, čtvrt století vedl podolský ústav

Jaroslav Feyereisl působil více než 25 let jako ředitel Ústavu pro péči o matku...

Ve věku 72 let zemřel v pondělí 30. března docent Jaroslav Feyereisl. Významný český gynekolog a porodník stál v čele Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí čtvrt století. O jeho...

30. března 2026  10:31,  aktualizováno  11:33

Surový útok na zastávce v Praze. Muž zlomil napadenému čelist

Kriminalisté hledají muže, který bezdůvodně zaútočil na poškozeného a způsobil...

Pražští kriminalisté pátrají po muži, který vloni v listopadu na zastávce MHD Prosek napadl jiného cestujícího a zlomil mu čelist. Policie v pondělí na webu zveřejnila podrobnosti napadení i kamerový...

30. března 2026  10:42

Ruzyně začala s opravami hlavní ranveje. Doprava se přesune nad Prahu

Navádění letadla na letišti v Ruzyni.

Letiště Václava Havla počínaje pondělkem začne opravovat okolí hlavní dráhy, která bude kvůli tomu čtyři a půl měsíce uzavřená. Po tuto dobu bude letecký provoz převedený na vedlejší dráhu, jejíž...

30. března 2026  9:59

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Tragický požár bytu v pražských Nuslích nepřežila žena, při zásahu se zranil hasič

Hasiči a policie provádí ohledání místa požáru v ulici U Pernštejnských, kde...

Pětačtyřicetiletá žena nepřežila noční požár bytu v pražských Nuslích. Hasiči tam zasahovali krátce po půlnoci. Vzhledem k rozsahu události vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Při zásahu se...

30. března 2026  7:44,  aktualizováno  8:15

Vítejte na ledové planetě Česko. Pražské MS ozdobil rekord: 127 tisíc diváků

Fanoušci čekají na vstup do O2 areny před začátkem rytmických tanců.

To byl hukot! Potlesk, skandování, řev, ohlušující jásot. Fanoušci na mistrovství světa v Praze připravili krasobruslařům kulisy, ze kterých se tajil dech a za které česká metropole sklízela slávu po...

30. března 2026  7:27

