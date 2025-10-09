Za vraždu dítěte v Kolíně hrozí matce až výjimečný trest, policie navrhuje vazbu

„Obviněné ženě hrozí za zvlášť závažný zločin vraždy své nezletilé dcery trest odnětí svobody na 15 až 20 let, případně trest výjimečný. Co bylo pohnutkou obviněné ženy k tomuto činu, kriminalisté zjišťují,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Policisté s hasiči v úterý dopoledne do bytu v Kolíně vstoupili násilně, protože oznamovatel vyjádřil obavy o život a zdraví rodinných příslušníků.
Na místě našli těžce zraněnou ženu a dalšího člověka bez známek života, jehož totožnost v úterý nekomentovali. Ve středu policie uvedla, že obětí bylo dítě. Zraněnou zadrželi a po výslechu proti ní zahájili trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin vraždy.
|
Obětí vraždy v Kolíně je dítě, potvrdila policie. Podezřelá není schopna vypovídat
Ve Středočeském kraji jde letos o třináctý případ vraždy včetně pokusů, kriminalisté všechny činy objasnili, uvedla policie.