Za vraždu dítěte v Kolíně hrozí matce až výjimečný trest, policie navrhuje vazbu

  12:16aktualizováno  12:21
Za úterní vraždu dítěte v Kolíně hrozí výjimečný trest. Policisté z činu obvinili matku dítěte, kterou našli těžce zraněnou na místě tragédie. Ženu ve čtvrtek propustili z nemocnice, policisté podají návrh, aby byla umístěna do vazby.

„Obviněné ženě hrozí za zvlášť závažný zločin vraždy své nezletilé dcery trest odnětí svobody na 15 až 20 let, případně trest výjimečný. Co bylo pohnutkou obviněné ženy k tomuto činu, kriminalisté zjišťují,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Kriminalisté v Kolíně prověřují okolnosti rodinné tragédie. Po oznámení rodinných příslušníků došlo k vniknutí do jednoho z bytů, kde se nacházely dvě osoby, jedna bez známek života a jedna těžce zraněná žena. (7. října 2025)
Policisté vyšetřují případ úmrtí a vážného zranění dvou osob v bytě v Kolíně. (7. října 2025)
Policisté s hasiči v úterý dopoledne do bytu v Kolíně vstoupili násilně, protože oznamovatel vyjádřil obavy o život a zdraví rodinných příslušníků.

Na místě našli těžce zraněnou ženu a dalšího člověka bez známek života, jehož totožnost v úterý nekomentovali. Ve středu policie uvedla, že obětí bylo dítě. Zraněnou zadrželi a po výslechu proti ní zahájili trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin vraždy.

Obětí vraždy v Kolíně je dítě, potvrdila policie. Podezřelá není schopna vypovídat

Ve Středočeském kraji jde letos o třináctý případ vraždy včetně pokusů, kriminalisté všechny činy objasnili, uvedla policie.

