Vražda miminka udušeného v květináči nebyla trýznivá, soud matce snížil trest

„Je mi to moc líto, kdybych mohla, tak to všechno vrátím zpátky. Říkám to jako máma. Možná si ani nezasloužím, aby mě někdo takhle nazýval. Hlavně moje dvě děti,“ plakala před soudem obžalovaná šestatřicetiletá žena, když ji předseda senátu vyzval, aby se na závěr vyjádřila.

Přes vzlykání jí chvílemi nebylo rozumět. „Nedokážu si vůbec představit, že půjdu na dvacet let někam pryč. Nebudu je vidět vyrůstat, nepůjdu s nimi do školy a všechno, co je s tím spojené. Je mi to moc líto,“ dodala.

Prvoinstanční Krajský soud v Praze poslal ženu loni v září za plánovanou trýznivou vraždu miminka na 19 let do vězení. Obhajoba označila takový trest za nepřiměřeně přísný.

Senát Vrchního soudu v Praze nakonec uzavřel, že šlo o promyšlenou vraždu dítěte, nebyla však zvlášť surová či trýznivá.

„Podle závěrů znaleckého posudku nelze vyloučit, že všechna zranění novorozeněte byla způsobena jedním současným prudkým ohnutím trupu novorozence, a to vměstnáním jeho těla do květináče,“ uvedl předseda Martin Zelenka s tím, že tato zranění nebyla smrtící. Příčinou úmrtí dítěte bylo jeho udušení.

Způsobená poranění sice mohla být pro miminko značně bolestivá, podle soudu však nebylo objasněno, zda bylo dítě napěchované do květináče a zabalené do deky tak, aby nemohlo dýchat, při vědomí a bolest cítilo.

Odvolací soud ženě trest zmírnil z devatenácti na patnáct let vězení. Vliv mělo i to, že se dopustila trestné činnosti poprvé a do vraždy dítěte vedla řádný život.

„Nebetyčně hloupé chování“

Předseda senátu Martin Zelenka odmítl názor obhajoby, že mohlo jít o vraždu v rozrušení způsobeném porodem s trestní sazbou od tří do osmi let.

Znalec porodník takovou vraždu v posudku vyloučil. Žena sice přišla při porodu o větší množství krve, to však mohlo vést maximálně k její krátkodobé ztrátě vědomí či neschopnosti dítěti pomoct, nikoliv k její agresivitě.

Soudce připomněl, že žena rodila v termínu a předtím již přivedla na svět tři děti. Jedno těhotenství již v minulosti tajila, dítě pak dala k adopci. Věděla tak, co může očekávat. Podle soudu se obžalovaná nijak nevymyká ze skupiny pachatelek této trestné činnosti.

„Jde o ženy, které se usmrcením dítěte snaží řešit svůj vztah s mužem, případně svízelnou životní situaci. Zpravidla jde o ženy, které nejsou schopny racionálního přístupu a ve stresu z blížícího se porodu vyhledávají naprosto nepřijatelná řešení. Nejedná se tudíž o typické pachatelky kriminální trestné činnosti, ale o ženy, které odkládají řešení a chovají se nebetyčně hloupě,“ uvedl soudce.

Slovenka usmrcení dítěte vysvětlovala tím, že zjistila, že jí je partner nevěrný. Zajímala ho prý jen práce, další děti nechtěl a ona se snažila zachránit jejich vztah.

Po činu se vrátila do bytu, na záchodě porodila placentu, osprchovala se a s kbelíkem zamířila zpět do sklepa uklidit nepořádek. „Dítě jsem pak vložila do tašky. Odešla jsem nahoru. Igelitku s dítětem jsem dala za skříň. Pak jsem si šla lehnout,“ uvedla loni u krajského soudu. Později se partnerovi přiznala a oznámila čin na policii, kam přinesla i mrtvého chlapce.

„Víte, kde je v Neratovicích babybox?“ zeptala se jí tehdy předsedkyně soudního senátu. „Ano, asi kilometr od našeho bytu. Nedokážu si vysvětlit, proč jsem ho nepoužila,“ odpověděla jí žena.