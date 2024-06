Bezcitně zabil otce dítěte. Za vraždu řidiče Boltu soud potvrdil 17,5 roku

„Chladnokrevně a bezcitně usmrtil náhodně vybraného člověka. Následek je o to horší, že tento člověk byl otec minimálně jednoho dítěte. Pan obžalovaný tak způsobil mimořádné problémy a utrpení družce poškozeného, která byla odkázána na jeho osobu jak výživou, tak i pokud jde o výchovu dcery. Trest v polovině sazby rozhodně není trestem nepřiměřeně přísným,“ uvedl předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

Připomněl, že do trestu je zahrnuto i předchozí mladíkovo odsouzení za krádež a poškození cizí věci.

Vražda se stala 22. listopadu 2022 odpoledne, kdy požádal tehdy šestadvacetiletý Pašku v Praze náhodného kolemjdoucího, zda by mu mohl objednat u přepravní společnosti Bolt odvoz na Černý Most. Po celou dobu měl v plánu ubodat řidiče, předem obstaral nůž s deseticentimetrovým ostřím.

V přivolaném voze si pachatel sedl dozadu za řidiče. Když dojížděl do cíle, na šoféra zaútočil a bodal ho do krku a zad. Poté mu nůž upadl na přední sedadlo spolujezdce.

22. listopadu 2022

Zraněný řidič i útočník po zbrani údajně sáhli a začali se o ni prát, agresor do šoféra stále bodal. Snažil se mu zabránit v útěku a v troubení klaksonem, kterým chtěl napadený muž vyvolat rozruch a přivolat pomoc.

Zraněného řidiče pak Pašku vyhodil v Bryksově ulici z auta a s vozem ujel. Napadený třicetiletý muž brutální útok po celou dobu vnímal - na ulici ještě mluvil se svědkyní, která k němu přivolala záchranáře. Ti se řidiče marně snažili zachránit.

Policie agresora dopadla o tři hodiny později na jedné z čerpacích stanic, kde chtěl dotankovat a umýt vůz od krve.

Pašku u soudu opakovaně uvedl, že čin nechápe. Zmínil, že hodlal prodat na součástky řidičovo auto. Také ale říkal, že se bál, že ho někdo pronásleduje, a že zřejmě trpí schizofrenií. „Velmi lituji toho, co jsem udělal. Nevím, jak to mám všechno napravit. Zabil jsem ho proto, že jsem se chtěl dostat do vězení. Nevěděl jsem, co je schizofrenie, ale zřejmě jde o schizofrenii. Možná se povede dostat mě do nemocnice a mně bude lehčeji,“ prohlásil v únoru u soudu.

11. července 2023

Jeho obhájci s pomocí znaleckého posudku zpochybnili mužovu příčetnost, navrhovali pro něj upuštění od potrestání a umístění do zabezpečovací detence. Vyhoštění svého klienta odmítali, v Česku má totiž rodinné zázemí.

Pašku má ukrajinské občanství a vyrostl na Ukrajině, narodil se však v Jihlavě, kde jeho rodiče podnikali. V Česku pracoval na stavbách. Podle vlastních slov měl dříve problémy s drogami. Několik týdnů před vraždou se vloupal do samoobsluhy, kde ze sklenic vyskládal srdce a jméno své někdejší lásky.

Dnes obhájkyně žádala, aby odvolací senát verdikt zrušil a případ vrátil městskému soudu se závazným pokynem k vypracování revizního znaleckého posudku. Státní zástupkyně nesouhlasila a odkázala na předchozí závěry znalců, podle nichž je Pašku „zcela evidentně asociální, není schizofrenik a je narušena jeho osobnost, takže jeho chování není ovlivnitelné léčbou“.

Jedinou změnou, kterou Lněničkův senát v rozsudku provedl, bylo rozhodnutí o náhradě škody. Městský soud pozůstalé ženě původně přiznal 80 tisíc korun s tím, že její vztah se zavražděným řidičem a otcem jejího dítěte byl spíše kamarádský. Vycházel z toho, že spolu nebydleli. Vrchní soud však uvěřil vysvětlení, že pár opustil společnou domácnost kvůli finančním problémům v době koronavirové pandemie. Oba bydleli u známých a plánovali se znovu sestěhovat.

Žena byla v době vraždy těhotná, trestní soud však nemohl brát za prokázané, že je i toto dítě řidičovo. Novorozenci proto odškodné nepřiznal a nárok bude muset řešit civilní soud. Starší dceři přiznala justice 600 tisíc, dalších 200 tisíc jí předtím vyplatilo ministerstvo spravedlnosti. Lněnička ve čtvrtek řekl, že družka má nárok na zcela stejnou částku, tedy na 800 tisíc korun.