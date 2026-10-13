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Vrať se domů, řekl agresor ženě. Pak ji kvůli barvě pleti rasisticky urážel a fyzicky napadl

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  10:42
Policie hledá neznámého agresora, který rasisticky urážel a pak i fyzicky napadl ženu kvůli její barvě pleti. Žena utrpěla pohmožděniny a povrchové poranění hlavy.

Stalo se v sobotu 26. září kolem 14. hodiny v Bajkalské ulici v Praze 10.

„Případ policisté prověřují jako trestný čin z nenávisti, tedy takzvaný předsudečně motivovaný trestný čin,“ sdělil policejní mluvčí Jan Daněk.

Žena šla se svou třináctiletou dcerou směrem od Kubánského náměstí, kdy ji oslovil neznámý muž.

Nejprve jí anglicky řekl „Go back to your country“. Když mu odpověděla, že je Češka, začal jí nadávat rasistickými urážkami a následně ji napadl.

„Útok vedl kopy směrem na nohy a pěstmi na hlavu. Žena utrpěla pohmožděniny a povrchové poranění hlavy. Při útoku jí poškodil mobilní telefon a roztrhl kabát. Celková škoda byla vyčíslena na 19 tisíc korun,“ sdělil mluvčí.

Po útoku muž utekl směrem do Karpatské ulice, kde se ztratil z dohledu.

Podle identikitu, který poškozená nechala sestavit, je hledaný ve věku 23-25 let, bílé pleti, vysoký asi 180 centimetrů a štíhlejší sportovní postavy.

Má štíhlejší obličej, blond kudrnaté vlasy přibližně po ramena, u konečků výrazně světlejší než u hlavy, a lehké strniště. Oblečený byl do výrazně barevné sportovní bundy s kapucí v kombinaci žluté, zelené a tmavě šedé nebo černé barvy, tmavých džín a světlých sportovních bot. Hovořil plynně česky bez přízvuku.

Jakékoliv svědectví veřejnosti přijmou policisté na lince 158.

Případ je prověřovaná pro podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, za což v případě dopadení a odsouzení hrozí až tři roky vězení.

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