Za únos lodi a zranění posádky na Vltavě obvinili podezřelého, hrozí mu deset let

  21:28
Kriminalisté obvinili podezřelého muže v případu nedělního napadení na lodi ve Vraném nad Vltavou. Na kontě má podle policie několik přečinů včetně pokusu o těžké ublížení na zdraví. V případě odsouzení mu hrozí až desetileté odnětí svobody, řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Lundák, MF DNES

„Kriminalisté z Prahy venkov jih dnešního dopoledne zahájili trestní stíháni jednatřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, zločinu vydírání a přečinu výtržnictví,“ uvedla mluvčí.

Podle informací ze začátku vyšetřování skupinka několika lidí plula na lodi, jeden z nich pak podle svědků napadl ostatní. Ti vyskákali do Vltavy. Záchranná služba podle mluvčího Marka Hylebranta odvezla tři lehce zraněné do pražských nemocnic.

Pirát ve vodách u Prahy. Muž údajně napadl cestující a unesl loď. Zasahoval i vrtulník

Muž s lodí ujel a poté uvízl u pražského Radotína, kde jej zadrželi policisté. Dechová zkouška ukázala, že nebyl pod vlivem alkoholu, test na drogy podle policie odmítl.

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Policie zasahovala na „Vlasteneckém setkání", které se věnovalo změně režimu

Policie v sobotu několikrát zasáhla na takzvaném Vlasteneckém setkání na zámku Příčovy u Sedlčan na Příbramsku. Na místě bylo přibližně tisíc příznivců akce a asi 20 odpůrců. „Několikrát jsme museli...

Náraz ho vymrštil z motorky, poté ho přejelo několik aut. D10 byla uzavřena

Dálnici D10 u Benátek nad Jizerou v noci uzavřela na několik hodin nehoda, zemřel při ní motocyklista. Při havárii spadl z motorky, poté jej na silnici přejelo několik aut. Příčinu nehody vyšetřují...

Muzeum otevřelo expozici s prapředky lidstva, vstupenky je nutné rezervovat

Dva měsíce budou v pražském Národním muzeu k vidění jedni z nejstarších známých předků lidstva. Jde o součást nové expozice Lidé a jejich předci. Fosilie 3,2 milionu let starých předků člověka...

Dvorecký most začínají zdobit umělecká díla, hlavu první sochy rozezvučí voda

Na Podolském předpolí u rozestavěného Dvoreckého mostu v Praze v pátek přibyla neokubistická socha „Heavy head“. Umělecké dílo má zvelebit a obohatit tamní veřejný prostor. Umisťování soch podle...

26. srpna 2025  21:28

Litvínov vyzrál na Vary, Kladno počtvrté v řadě prohrálo. Třinec rozhodl v závěru

Hokejisté Litvínova zdolali v přípravě na extraligu Karlovy Vary 3:1 a oplatili jim porážku z předešlého vzájemného zápasu. Liberec vyhrál na ledě Kladna 3:1 a připravil Rytířům čtvrtý nezdar za...

26. srpna 2025  20:05,  aktualizováno  20:53

Pardubice slaví v poháru první vítězství v sezoně, Jablonec uhájil neporazitelnost

Fotbalisté Pardubic, Jablonce i Teplic potvrdili roli favoritů a úspěšně zvládli vstup do domácího poháru. Poslední tým nejvyšší soutěže z Pardubic ve 2. kole MOL Cupu zvítězil po obratu nad...

26. srpna 2025  19:18,  aktualizováno  20:12

Na Chodově pronásledovaný muž utekl do tunelu metra, část trasy C stála

Kvůli vstupu člověka do kolejiště a tunelu metra ve stanici Chodov byla v úterý odpoledne více než půl hodinu mimo provoz část linky C. Konkrétně nejezdily soupravy mezi stanicemi Kačerov a Háje....

26. srpna 2025  17:50,  aktualizováno  18:39

Záhada miminka s prasklou lebkou. Soud řeší, jak se v porodnici zranilo

Městský soud v Praze v úterý pokračoval v projednávání případu těžce zraněné novorozené holčičky z Thomayerovy nemocnice. Obžalovaná zdravotní sestra odmítá, že u miminka zavinila zlomeninu lebky. U...

26. srpna 2025  18:17

Archeologové našli u Břevnovského kláštera další ostatky pruských vojáků

Archeologové v rámci průzkumu v areálu Břevnovského kláštera odhalili celkem 1289 kosterních ostatků pruských vojáků, kteří padli v Praze a jejím okolí během válek v 18. století. Loni našli 1055...

26. srpna 2025  17:58

Sem elektrokoloběžky nesmí. Praha 1 je cedulemi zakázala v Nerudové ulici

Do Nerudovy ulice na Malé Straně nesmí elektrokoloběžky. Radnice Prahy 1 na jejím začátku a konci v úterý osadila dvě dopravní značky, které vjezd zakazují. Jedná se o první takové v celé republice....

26. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  16:52

Rabín Feder vládl lidskostí a laskavostí. Z rodiny přežil holokaust jako jediný

Premium

Brno si připomíná život výjimečného rabína, od jehož narození v úterý uplynulo 150 let. Ten o sobě nikdy nemluvil jako o výjimečném, a přesto jím byl. Tak zní jedno z příznačných hodnocení Richarda...

26. srpna 2025

V Průhonicích navrtali plynové potrubí, nejméně 100 lidí museli evakuovat

V Průhonicích u Prahy začal v úterý dopoledne po porušení potrubí při podvrtávání silnice unikat plyn. Okolní objekty muselo kvůli tomu opustit nejméně 100 lidí. Na místě zasahovali hasiči z Říčan,...

26. srpna 2025  13:20,  aktualizováno  15:21

Nečekaný úspěch Prague Lions v evropské společnosti i nejistá budoucnost

Prague Lions se ve třetí sezoně profesionální evropské ligy amerického fotbalu ELF konečně prosadili. Pražský tým se stal jedním z největších překvapení sezony a až do závěru základní části bojoval o...

26. srpna 2025  14:40

Signal Festival otevře stálou galerii digitálního umění v Staroměstské tržnici

Nedostupná Praha. Vlastní byt tu vyjde na 15 ročních mezd, dohání Amsterdam

