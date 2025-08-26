Za únos lodi a zranění posádky na Vltavě obvinili podezřelého, hrozí mu deset let

„Kriminalisté z Prahy venkov jih dnešního dopoledne zahájili trestní stíháni jednatřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, zločinu vydírání a přečinu výtržnictví,“ uvedla mluvčí.
Podle informací ze začátku vyšetřování skupinka několika lidí plula na lodi, jeden z nich pak podle svědků napadl ostatní. Ti vyskákali do Vltavy. Záchranná služba podle mluvčího Marka Hylebranta odvezla tři lehce zraněné do pražských nemocnic.
Pirát ve vodách u Prahy. Muž údajně napadl cestující a unesl loď. Zasahoval i vrtulník
Muž s lodí ujel a poté uvízl u pražského Radotína, kde jej zadrželi policisté. Dechová zkouška ukázala, že nebyl pod vlivem alkoholu, test na drogy podle policie odmítl.