Policisté rozplétají možný únos lodi na Vltavě, podezřelého zatím neobvinili

  13:30
Výslechem svědků a poškozených pokračuje vyšetřování nedělního incidentu od Vraného nad Vltavou, kde podle policie muž zřejmě napadl cestující na lodi, s plavidlem ujel a následně uvázl u pražského Radotína. Tam jej pak policisté zadrželi. V pondělí informovali, že v případu podezírají jednoho muže, zatím však nikoho neobvinili.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  František Vlček, MAFRA

Dechová zkouška provedená po zadržení muže prokázala, že nebyl pod vlivem alkoholu. Test na drogy odmítl. Policie nyní čeká mimo jiné na kompletní lékařské zprávy a pokračují výslechy svědků i poškozených, informovala v pondělí policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

„Zatím nebyla stanovena žádná právní kvalifikace,“ uvedla mluvčí a dodala, že policisté zjišťují, co přesně se stalo.

Pirát ve vodách u Prahy. Muž údajně napadl cestující a unesl loď. Zasahoval i vrtulník

Podle dosavadních informací skupinka několika lidí plula na lodi, jeden z nich pak napadl podle dosavadních informací ostatní. Ti vyskákali do Vltavy. Záchranná služba odvezla tři lehce zraněné do pražských nemocnic. Muž s lodí ujel a následně uvízl u pražského Radotína, kde jej zadrželi policisté.

Na zásahu, který předcházel zadržení muže s lodí, se podílel policejní vrtulník, hasiči i městská policie.

25. srpna 2025  13:45

25. srpna 2025  13:30

24. srpna 2025  21:41

