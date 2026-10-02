Mám to pod kontrolou. Vraky aut po Praze upozorňují řidiče na chyby za volantem

Vraky připomínají běžné chyby řidičů, které mohou mít vážné následky. Jsou součástí kampaně „Normální řízení zabíjí.“
Organizátoři rozmístili poničená auta na frekventovaná místa po Praze, jako jsou náměstí Jiřího z Poděbrad, Náměstí Republiky, u Národního muzea a v ulici Na Příkopě.
Ubezpečují však, že se o skutečná vozidla poznamenaná dopravní nehodou nejedná. Auta byla pro účely instalace speciálně upravena, sešrotována a před umístěním také technicky zabezpečena tak, aby nepředstavovala riziko pro veřejnost.
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Instalace souvisí s nový průzkum agentury STEM/MARK, který proběhl mezi 1 017 českými řidiči. Podle průzkumu 55 % respondentů někdy porušuje pravidla jízdy proto, že si myslí, že mají danou situaci pod kontrolou. Polovina respondentů uvedla, že řidiči dané jednání nevnímají jako nebezpečné.
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„Za prvních osm měsíců roku přišlo na českých silnicích o život 278 lidí, což je o 13 více než ve stejném období loni. Jen během letních prázdnin zemřelo při nehodách 100 lidí, nejvíce od roku 2021,“ uvedl ředitel služby dopravní policie Michal Hodboď.
V modelové situaci také 46 % řidičů připustilo, že by si během jízdy přečetli zprávu na mobilním telefonu.
Dalších 39 % uvedlo, že by jeli nad povolený limit, pokud by stejnou rychlostí jel i okolní provoz. Ze získaných dat lze rovněž vyčíst, že u ostatních řidičů si přestupků za volantem všímáme častěji než u sebe.
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„U druhého řidiče vidíme nebezpečné chování mnohem snadněji než sami u sebe. Když uděláme stejnou věc my, máme pro ni okamžitě vysvětlení: spěchám, jen se na chvíli podívám, ještě to zvládnu. Čím častěji nám takové chování projde bez následků, tím normálnější nám začne připadat,“ dodává krizová interventka Jana Mottlová.
V roce 2025 zemřelo při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel 375 lidí. Z toho 29 obětí připadá na nehody, které Policie ČR řadí k agresivitě za volantem.
Součástí preventivního projektu je také celovečerní dokumentární film Jediná vteřina režiséra Víta Klusáka. Dokument zachycuje skutečné lidi, jejichž životy zásadně ovlivnila dopravní nehoda. Zaměřuje se nejen na rozhodnutí před nehodou, ale také na následky, které pokračují dlouho po samotném střetu.