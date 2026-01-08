Nebezpečný muž loni opakovaně utekl z Bohnic, prohřešky se bude zabývat soud

  18:39
Muž, který minulý rok v říjnu opakovaně utekl z Psychiatrické nemocnice Bohnice, se ze svého jednání bude zpovídat před soudem. Čelí obžalobě za maření výkonu úředního rozhodnutí. Muž loni v lednu napadl dva lidi, zaútočil sekerou na ženu s kočárkem a přiznal se k vraždě muže u Kyjského rybníka.
„Začátkem prosince jsme v této souvislosti podávali návrh na podání obžaloby na státní zastupitelství pro Prahu 8 pro trestný čin maření úředního rozhodnutí,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Daňek.

Následně doplnil, že na muže je nadále ve vazbě. Za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání muži hrozí až dvouletý trest.

Bohnice po útěku nebezpečného vraha přes čtyřmetrovou zeď s příkopem přitvrdí

Muž byl při svých útěcích z bohnické nemocnice příčetný a tedy odpovědný za své konání, doplnil Daňek.

Mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 7 Jana Humeni potvrdila serveru Novinky podání žaloby. „Mohu potvrdit, že na zdejší soud byla 16. prosince 2025 podána obžaloba pro maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Hlavní líčení v této věci již bylo nařízeno,“ sdělila.

Muž, který napadl šest lidí včetně policisty a jednoho člověka zavraždil, má diagnostikovanou schizofrenii. Trpí bludy a halucinacemi. Po vraždě skončil v bohnické psychiatrické léčebně. Tam se však 10. října nevrátil. Muže se podařilo najít o den později v parku u hlavního nádraží.

Průšvih s vrahem na výletě. Zkoumali jsme, jak se bude chovat, hájila se nemocnice

Vrah Yaroslav Yarynych vraždil v komunitě lidí bez domova. U holešovického nádraží pak pobodal muže, který přežil jen díky včasnému zásahu záchranářů. Následující dny zaútočil na dalšího muže dřevěnou násadou.

Následovalo napadení ženy s kočárkem, na kterou útočil sekerou. O den později zaútočil na další dva lidi v Kunratickém lese, kde mlátil muže trubkou do hlavy. Pak zaútočil i na policistu.

8. ledna 2026  18:15,  aktualizováno  18:47

8. ledna 2026  18:39

