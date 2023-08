Měl jsem strach, že mě chtějí zabít, řekl muž souzený za vraždu taxikáře

Ivan Pashku, který se přiznal, že loni ubodal řidiče Boltu na pražském Černém Mostě, dnes u soudu nedokázal vysvětlit, proč čin spáchal. Opakovaně uvedl, že to nechápe. Zmínil, že chtěl prodat na součástky řidičovo auto. Také ale říkal, že chtěl do vězení, protože se bál, že ho někdo chce zabít. Za naplánovanou vraždu mu hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.