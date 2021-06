Město schválilo přeměnu vozovny Orionka, místo tramvají bude kultura

Podle studie, kterou zpracoval Institut plánování a rozvoje, by měla vozovna následujících deset let měla nabízet hlavně volnočasové a vzdělávací zázemí. Hromadné akce by se zde kvůli hustě zabydlenému okolí konat neměly.

„Nové využití tohoto místa jsme promýšleli přes rok. Dospěli jsme k závěru, že celý areál by měl mít jednoho provozovatele, který by zde provozoval ideálně kombinaci cenově dostupných a komerčních služeb pro volnočasové, kulturní a komunitní aktivity určené rodičům s dětmi, seniorům ale i teenagerům,“ řekla k záměru radní pro kulturu a cestovní ruch Hana Třeštíková.

V nejbližších dnech město uzavře nájemní smlouvu s dopravním podnikem a začne hledat provozovatele. Pokud by byl vybrán ještě letos, mohl by se areál otevřít v příštím roce. Jedna z podmínek magistrátu je, aby nebyl provoz ztrátový.

„Jsem rád, že nyní nedochází k privatizaci tohoto majetku jako v jiných případech z minulosti. Jedná se totiž v tomto případě o mimořádný objekt, který si zaslouží i své další využití pro Pražany, a to právě v oblasti kultury a volného času. Zároveň by takový provoz měl mít i ekonomické ratio a neměl by být dotován městem, proto daný záměr kalkuluje i s nutnou činností komerčního rázu,“ dodal radní pro majetek Jan Chabr.

V minulosti to krátce vypadalo, že se do prostoru vozovny nastěhuje Mořský svět z budovy Lapidária na Výstavišti, který měl uvolnit místo Slovanské epopeji. Přesun plánovala Praha 10, ale dopravní podnik veškeré informace o přesunu popřel.

Mořský svět zatím stále zůstává v Lapidáriu, dokud se nezačne s kompletní opravou budovy. Tu městská firma Výstaviště Praha plánuje zahájit asi do dvou let.