Vozovna Hloubětín půjde k zemi na podzim, tramvaje přesunou do Hostivaře

„Výsledky analýzy ukazují, že stavbu nemá cenu zachraňovat. Deformace střechy jsou až do velikosti 150 milimetrů a dochází tam k viditelným deformacím. Vozovna a její střecha nejsou bezpečné,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Střechu budovy z roku 1951 tvoří železobetonové monolitické skořepiny, u kterých hrozí, že se zřítí. „Je to trochu smutné, že je to nejmladší vozovna, kterou máme, ale je z období krize, kdy byl nedostatek materiálu a šetřilo se,“ dodal Scheinherr.

Po demolici začne výstavba nové vozovny, která by měla být hotova v roce 2022. Do jejího dokončení budou tramvaje do léta umístěny na nově vybudovaných odstavných kolejích v ústředních dílnách DPP v Hostivaři.

Náklady na stavbu nové vozovny byly v roce 2017 odhadovány na 1,6 miliardy korun. „Vzhledem k inflaci a k tomu, že stavební práce zdražují, tak nejspíš náklady budou ještě vyšší. Žádáme až do výše 85 procent částky, že bychom čerpali z fondů Evropské unie,“ řekl Scheinherr.

DPP využívá sedm vozoven, a to Hloubětín, Kobylisy, Motol, Pankrác, Strašnice, Vokovice a Žižkov. Provoz hloubětínské vozovny byl přesušen loni v lednu.