Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk

„K události došlo v obci Kněžmost, části Drhleny. Při vypouštění rybníka byla spatřena část vozidla. Na místo proto vyjeli policisté i hasiči. Voda byla silně zakalená, proto na místo zamířili také potápěči z poříčního oddělení Slapy,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.
Hasiči poté museli vozidlo vytáhnout na břeh. „Uvnitř byla nalezena osoba bez známek života. Na místo vyrazil koroner a předpokládám, že bude nařízena soudní pitva pro zjištění příčin smrti,“ dodala Richterová.
