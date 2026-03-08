Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk

V neděli po 9. hodině ráno přijali policisté na tísňové lince 158 informaci o tom, že při vypouštění rybníka v obci Kněžmost bylo objeveno vozidlo. Na místo proto zamířili policisté i hasiči. Uvnitř auta byl mrtvý člověk. Co přesně se stalo se nyní vyšetřuje.
„K události došlo v obci Kněžmost, části Drhleny. Při vypouštění rybníka byla spatřena část vozidla. Na místo proto vyjeli policisté i hasiči. Voda byla silně zakalená, proto na místo zamířili také potápěči z poříčního oddělení Slapy,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Hasiči poté museli vozidlo vytáhnout na břeh. „Uvnitř byla nalezena osoba bez známek života. Na místo vyrazil koroner a předpokládám, že bude nařízena soudní pitva pro zjištění příčin smrti,“ dodala Richterová.

