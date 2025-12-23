Billboard Volva v Praze čistil vzduch. Po pár týdnech ho ale automobilka odstranila

  16:20
Společnost Volvo Car nechala předčasně odstranit velký reklamní billboard umístěný na dopravně velmi vytížené pražské ulici 5. května. Venkovní plocha, která díky speciální vrstvě zachytává škodlivé emise, mohla porušovat právní předpisy.

Billboard Volva, který čistí vzduch (prosinec 2025) | foto: Volvo

Billboard vytvořený zkraje letošního prosince byl součástí komunikace dlouhodobého závazku firmy ke snižování dopadu na životní prostředí a vyžíval certifikovanou technologii společnosti Endutex Ibérica.

Plachta z ekologické tkaniny Biotex Mesh byla opatřena fotokatalytickou povrchovou úpravou na bázi oxidu titaničitého. Tato technologie aktivně rozkládá oxidy dusíku a těkavé organické sloučeniny, která vznikají mimo jiné z automobilové dopravy. Ty přeměňuje na neškodné sloučeniny.

Naměřené účinky technologie odpovídají schopnosti stovky vzrostlých stromů čistit městské ovzduší. Šlo o jedinou plochu svého druhu v ČR.

Ekologii ano, ale v rovnováze s hospodářstvím, říká lídr Motoristů na Vysočině

Podle Volva mohlo dojít k porušení platných právních předpisů ze strany poskytovatele reklamní plochy. Ten se přitom smluvně zavázal dodržovat veškeré právní předpisy a řídit se etickým kodexem společnosti Volvo Cars.

Billboardová kampaň vznikla podle serveru Mediaguru ve spolupráci se společností Superposter a agenturou Knowlimits.

„Jak se následně ukázalo, byla společnost Volvo Car ohledně souladu dané plochy s platnou legislativou patrně uvedena v omyl,“ uvedla mluvčí Volva Petra Doležalová.

Historický milník. Slavnou cihlu Volva překonalo módní SUV

Na vzniklou situaci podle ní společnost reaguje maximálně zodpovědně. „Bezprostředně poté, kdy obdržela upozornění veřejnosti a dospěla k vlastním zjištěním, společnost dodavatele vyzvala k okamžitému odstranění reklamního billboardu,“ doplnila.

Švédské Volvo, které patří pod čínskou skupinu Geely, prodalo za jedenáct měsíců v Česku 4087 vozů a patří mu tak 13. příčka na trhu.

