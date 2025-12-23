Billboard vytvořený zkraje letošního prosince byl součástí komunikace dlouhodobého závazku firmy ke snižování dopadu na životní prostředí a vyžíval certifikovanou technologii společnosti Endutex Ibérica.
Plachta z ekologické tkaniny Biotex Mesh byla opatřena fotokatalytickou povrchovou úpravou na bázi oxidu titaničitého. Tato technologie aktivně rozkládá oxidy dusíku a těkavé organické sloučeniny, která vznikají mimo jiné z automobilové dopravy. Ty přeměňuje na neškodné sloučeniny.
Naměřené účinky technologie odpovídají schopnosti stovky vzrostlých stromů čistit městské ovzduší. Šlo o jedinou plochu svého druhu v ČR.
Podle Volva mohlo dojít k porušení platných právních předpisů ze strany poskytovatele reklamní plochy. Ten se přitom smluvně zavázal dodržovat veškeré právní předpisy a řídit se etickým kodexem společnosti Volvo Cars.
Billboardová kampaň vznikla podle serveru Mediaguru ve spolupráci se společností Superposter a agenturou Knowlimits.
„Jak se následně ukázalo, byla společnost Volvo Car ohledně souladu dané plochy s platnou legislativou patrně uvedena v omyl,“ uvedla mluvčí Volva Petra Doležalová.
Na vzniklou situaci podle ní společnost reaguje maximálně zodpovědně. „Bezprostředně poté, kdy obdržela upozornění veřejnosti a dospěla k vlastním zjištěním, společnost dodavatele vyzvala k okamžitému odstranění reklamního billboardu,“ doplnila.
Švédské Volvo, které patří pod čínskou skupinu Geely, prodalo za jedenáct měsíců v Česku 4087 vozů a patří mu tak 13. příčka na trhu.