ČVUT po poradě s hygienou kvůli koronaviru ruší výuku na 10 dní

Minimálně v úterý s pak nebude učit ani na pražské VŠE. Tam totiž dostali oznámení od studentky, že přišla do kontaktu s nakaženou osobou.

„Studentka je v současné době v domácí karanténě a čeká na výsledky testů, které by jí měly být oznámeny 10. 3. 2020. Z preventivních důvodů ale rektorka VŠE rozhodla o zrušení výuky od pondělka 16:15 a v úterý 10. března po celý den. Uzavřeny budou kampus Žižkov i Jižní Město a bude probíhat dezinfekce všech prostor,“ píše škola na svém webu. A dodává, že studentka je v domácí karanténě a nebydlí na kolejích.

Další postup bude podle školy záležet na výsledcích testů dané studentky a na rozhodnutí Hygienické stanice.

V Praze 6 zůstala většina školáků doma, rodiče poslechli radnici

Prázdné zůstaly v pondělí základní školy v Praze 6. Nedorazilo do lavic 90 procent žáků základních škol, které zřizuje tato městská část. Rodiče tak respektovali radu krizového štábu, aby neposílali své děti do školy z důvodu ochrany před koronavirem.

Nejvíc žáků paradoxně sedí ve škole Antonína Čermáka. Tedy v té, kam chodí děti jedné z prvních pozitivně testovaných žen na koronavirus.

Tyto děti totiž celý minulý týden do školy normálně chodily. Doporučení krizového štábu tak ředitel této školy nepodpořil Navíc zmínil, že pokud by děti v jeho škole byly nakažené a hlídali by je třeba prarodiče, mohou školáci právě tuto rizikovou skupinu ohrozit.

⚠️⚠️⚠️Vzhledem k neustálým dotazům opakujeme, že prosba a doporučení nechat děti příští týden doma platí pro všechny školky a školy, u gymnázií, středních škol, učilišť, soukromých škol a školek i vysokých škol se prosím řiďte pokyny ředitelů, případně rektorů (tyto školy nejsou v naší působnosti). Stejně tak u ZUŠ. Doporučení se týká všech dětí, nikoliv jen těch, které byly s rodiči, prarodiči, dalšími rodinnými příslušníky, sami nebo s přáteli v zahraničí, neboť v ČR už byla nákaza bohužel prokázána i u dvou dětí.

„Z tohoto důvodu výše uvedené doporučení krizového štábu, přestože si práce jeho členů vážím, nepodporuji a naše základní škola bude v duchu doporučení hygienické stanice hlavního města Prahy otevřená v běžném školním provozu,“ uvedl Karvánek.

Do školy mu ale i tak v pondělí dorazilo necelých 52 % žáků. Vzhledem k tomuto číslu se rozhodl zrušit v tomto týdnu odpolední vyučování i všechny odpolední kroužky organizované školou.

Praha 6 zřizuje patnáct základních škol a devatenáct samostatných mateřských škol, dalších čtrnáct jich funguje pod základními školami. Pouhých 12,5 procent žáků přišlo do základních škol a 14,5 procent dětí přišlo do mateřských škol, uvedl mluvčí radnice Ondřej Šrámek.

Matku dětí, které chodí na základní školu v Praze 6, nejprve testovala soukromá laboratoř Tilia Laboratories, později přítomnost nukleové kyseliny viru potvrdila i Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu. Nakažená žena má celkem tři děti, do ZŠ Antonína Čermáka ale chodí jen dvě.