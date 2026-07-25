„Máme hlad a vůli zvítězit.“ Prahu 4 chce měnit čtyřčlenná koalice

Pokud by uskupení po volbách získalo většinu v zastupitelstvu a sestavilo radu městské části, nahradil by v čele radnice současného starostu Ondřeje Kubína (ODS). „Máme hlad a vůli zvítězit a hlavně hlad a vůli po změně. Občané Prahy 4 změnu chtějí a my jim ji chceme nabídnout. Naším cílem je získat většinu v zastupitelstvu,“ prohlásil Štěpánek.
Koalice připomněla také své působení na radnici v letech 2014 až 2018. Podle Štěpánka se tehdy podařilo dokončit přírodní koupaliště Lhotka nebo výrazně omezit hazard. Na tyto projekty chce nyní navázat. „Vymýtit herny v Praze 4 pro nás bylo prioritou a povedlo se to,“ dodává Štěpánek.
Jedním z hlavních témat kampaně je budoucnost samotné radnice. Praha 4 si totiž v současnosti pronajímá prostory v budově u stanice metra Budějovická, za které platí téměř 100 milionů korun ročně. Podle kandidáta Lukáše Zíchy (STAN) jde o neudržitelný stav. „Těch sto milionů korun ročně jsme schopni převést do investic a zrušit předraženou radnici,“ řekl.
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Více bytů i proměna veřejného prostoru
Ušetřené prostředky chce koalice investovat především do rozšíření obecního bytového fondu. Součástí programu je výstavba dostupných i sociálních bytů, které mají pomoci lidem v obtížné životní situaci i mladým rodinám hledajícím dostupné bydlení.
Další prioritou je podle představitelů uskupení proměna veřejného prostoru. Podle Petra Štádlera (Zelení) je problematické i to, v jakém je městská část stavu. „Když se sem někdo přestěhuje, bývá v šoku, jak je to tu zanedbané. To bychom také chtěli změnit,“ říká Štádler. „Chceme začít s revitalizací parků a promenád a představit jasný plán, jak postupně obnovit veřejná prostranství i zeleň,“ řekl Štěpánek.
Podle Štádlera je potřeba nastavit také efektivnější systém údržby městské části. Koalice zároveň slibuje otevřenější radnici a lepší komunikaci s obyvateli. Do rozhodování chce více zapojit místní spolky i veřejnost prostřednictvím kvalitnějších participativních procesů. Přehodnotit hodlá také systém přidělování dotací tak, aby byl transparentnější a lépe odpovídal potřebám městské části.
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Senioři jako jedna z priorit
Silným tématem lidovců je péče o seniory. Slibují výstavbu nového domu pro ně a chtějí zavést službu lékaře do domu. Podle představitelů koalice by dostupná domácí zdravotní péče neměla být výsadou několika jednotlivců.
„Lékařská služba se stala luxusem, přitom by měla být standardem,“ dodal Zícha (STAN). Koalice STAN, Zelených, Prahy sobě a KDU-ČSL je v současnosti v zastupitelstvu v opozici.
Před volbami zároveň uzavřela memorandum o možné povolební spolupráci s Piráty. O tom, zda se jí podaří převzít vedení největší pražské městské části, budou rozhodovat voliči 9. a 10. října.