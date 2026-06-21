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Vojtěch v Praze kandidovat nebude, řekl Babiš. O lídrovi rozhodne výbor hnutí

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  14:46
Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš v neděli odmítl, že by ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) měl kandidovat v podzimních obecních volbách v Praze. V pořadu Partie televize CNN Prima News zopakoval, že o lídrovi hnutí v hlavním městě, na nějž nominovala pražská organizace ANO Ondřeje Prokopa, rozhodne výbor hnutí na konci června.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci vlády. (8. června 2026)

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci vlády. (8. června 2026) | foto:  , Ladislav Křivan,  MAFRA

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18....
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Prokop čelí kritice kvůli kauze s byty, které nakoupil a neuvedl v majetkovém přiznání.

Spekulace o možné nominaci Vojtěcha na lídra pražské kandidátky místo Prokopa se objevily v posledním týdnu. Babiš v neděli řekl, že Vojtěch má jako ministr jeho podporu. Uvedl také, že je Vojtěch velice populárním politikem v Praze. „Mě v Praze nevolí, mě volí mimo Prahu. Zkrátka, Adam Vojtěch je výborný ministr a má moji podporu a určitě nebude kandidovat v Praze, to je nesmysl,“ řekl.

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O tom, zda bude Prokop volebním lídrem ANO v Praze a kandidátem na primátora, rozhodne podle Babiše výbor hnutí ANO koncem června. „Já můžu vytýkat panu Prokopovi, že na moje gusto nebyl až tak dobrá opozice, jako já bych si představoval,“ řekl. Zda je kauza vyřízena, či nikoli podle něj rozhodne výbor. „Samozřejmě to nepůsobí dobře. Takže bude to muset tomu výboru vysvětlit, a samozřejmě, takovéhle věci mě štvou,“ dodal Babiš.

Prokop v pátek hájil nákup svých bytů jako legální. Za pochybení v majetkovém přiznání, kde nezveřejnil tři družstevní byty, je připraven zaplatit pokutu. Za nešťastný označil nákup bytu v projektu na Břevnově, který prověřuje policie v souvislosti s korupční kauzou kolem bývalého ředitele nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka. Ten v domě koupil sousední byt.

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Na fakt, že Prokop byty nepřiznal, upozornil ve středu server Seznam Zprávy. Prokop to označil za kampaň. „Prokop v čele Prahy je pro mnohé trnem v oku. Já jsem tuhle intenzivní kampaň proti mojí osobě čekal,“ řekl. Politik dříve uvedl, že šlo o opomenutí a na byty zapomněl. Seznam Zprávy minulý týden také napsaly, že Prokop loni v listopadu odmítl jako svědek vypovídat na policii v korupční kauze nemocnice v Motole.

Kvůli obecnímu bytu čelí kritice i ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) a vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha. Podle Deníku N Bartha v obecním bytě za netržní nájemné 11 tisíc korun nebydlí a využívají ho dvě studentky ze Slovenska. Radnice Prahy 3 prověřuje, zda nejde o nepovolený podnájem. Bartha uvedla, že jí studentky nic neplatí. Byt drží pro dceru, kdyby se vrátila z ciziny.

Podle Babiše je v bytových kauzách rozdíl. „Není politička (Bartha). To za prvé. Za druhé ano, měla nějaké vlastnické poměry předtím. Ano, získala ten byt. Pokud vím, tak s tím nekšeftovala,“ řekl premiér. Dodal, že je potřeba počkat, až radnice případ prověří.

Také ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) podle předsedy vlády nezískala obecní byt v Bílině na Teplicku kvůli své funkci. „Tyhle dámy to mají 20 let,“ zmínil Babiš. Mrázová byla sedm let starostkou Bíliny.

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Babiš odmítl informace, že by Bartha politicky rozhodovala či vyjednávala. Reagoval tak na informace o vyjednávání Barthy v EU či s maďarskými zástupci za Česko či o podílu na rozhodnutí o přesunu agend.

Babiš řekl, že Bartha „má skvělou pověst v EU a je absolutně výkonná“, má jeho podporu. „Nedělá politická rozhodnutí. Dělá věci, které já jí nařídím. Není Nagyová (šéfka kabinetu někdejšího premiéra Petra Nečase Jana Nagyová, později Nečasová),“ uvedl Babiš.

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