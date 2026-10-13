Vojáci na Floře nacvičovali ochranu vody

Cvičilo se v pondělí ve vodojemu Flora, odkud proudí voda pro 16 tisíc odběratelů v městských částech Praha 2, 3 a 10.
„V současné neklidné době musíme být připraveni na vše, tedy i na možné ohrožení dodávek pitné vody,“ zdůraznil generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos.
Prověření komunikačních kanálů
Cílem bylo podle Mrkose prověření postupů, komunikačních kanálů a spolupráce magistrátu, policie, armády a dalších subjektů při zajištění ochrany kritické vodohospodářské infrastruktury na území metropole.
Cvičení SafeGuard HMP 2026 bylo navrženo tak, aby co nejvěrněji odráželo současné bezpečnostní prostředí a rizika, která mohou ohrozit kritickou infrastrukturu. Úkoly její ochrany leží především na praporech územní obrany, které v převážné většině tvoří vojáci aktivní zálohy.
Tyto jednotky mohou být vyčleněny pro potřeby Policie ČR a zajistí tak posílení ochrany objektů. V Praze cvičí vojáci 111. praporu územní obrany, spadající pod Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha.
„Získané poznatky poslouží ke zvýšení připravenosti nejen armády, ale i dalších bezpečnostních složek a partnerů,“ řekl Mrkos.
Pražská vodovodní síť má délku 3 700 kilometrů, další téměř tisíc kilometrů připadá na vodovodní přípojky. PVK zásobují pitnou vodou na 1,4 milionu obyvatel hlavního města a 285 tisíc obyvatel Středočeského kraje. Stoková síti měří 3 937 kilometrů, délka kanalizačních přípojek dosahuje 1 041 kilometrů.