Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vojáci na Floře nacvičovali ochranu vody

Autor: ,
  8:29

Společné cvičení vojáků, policistů a hasičů SafeGuard 2026 v areálu PVK na pražské Floře. (12. října 2026) | foto: PVK

V areálu Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) cvičili vojáci, policisté a hasiči. Cílem bylo prověřit připravenost klíčové infrastruktury na krizové situace. Vojáci cvičili například přesun v městské zástavbě.

Cvičilo se v pondělí ve vodojemu Flora, odkud proudí voda pro 16 tisíc odběratelů v městských částech Praha 2, 3 a 10.

„V současné neklidné době musíme být připraveni na vše, tedy i na možné ohrožení dodávek pitné vody,“ zdůraznil generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos.

Prověření komunikačních kanálů

Cílem bylo podle Mrkose prověření postupů, komunikačních kanálů a spolupráce magistrátu, policie, armády a dalších subjektů při zajištění ochrany kritické vodohospodářské infrastruktury na území metropole.

Cvičení SafeGuard HMP 2026 bylo navrženo tak, aby co nejvěrněji odráželo současné bezpečnostní prostředí a rizika, která mohou ohrozit kritickou infrastrukturu. Úkoly její ochrany leží především na praporech územní obrany, které v převážné většině tvoří vojáci aktivní zálohy.

Tyto jednotky mohou být vyčleněny pro potřeby Policie ČR a zajistí tak posílení ochrany objektů. V Praze cvičí vojáci 111. praporu územní obrany, spadající pod Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha.

„Získané poznatky poslouží ke zvýšení připravenosti nejen armády, ale i dalších bezpečnostních složek a partnerů,“ řekl Mrkos.

Pražská vodovodní síť má délku 3 700 kilometrů, další téměř tisíc kilometrů připadá na vodovodní přípojky. PVK zásobují pitnou vodou na 1,4 milionu obyvatel hlavního města a 285 tisíc obyvatel Středočeského kraje. Stoková síti měří 3 937 kilometrů, délka kanalizačních přípojek dosahuje 1 041 kilometrů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Z ilegálního srazu tunerů byla fraška. Policie si na výtržníky došlápla

Europe Illegal - season end 2026

Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, který do Prahy a Brna svolali organizátoři ze zahraničí. Ze samotné české tunerské komunity se ozývaly hlasy, že s akcí nesouhlasí. Policie byla v...

OBRAZEM: Slapy vysychají před očima. Voda odkryla dno, lodě i tisíce škeblí

Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...

Hladina Slapské přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu v minulých dnech dál klesala a dostala se už pod úroveň běžnou pro zimní období. Ustupující voda odkryla rozsáhlé části břehů i dna,...

Policejní auto prorazilo zábradlí a vlétlo do Vltavy. Pro posádku skočil svědek nehody

V sobotu ráno spadlo policejní auto z Hlávkova mostu v Praze do Vltavy. V autě cestovali muž a žena ve věku přibližně 30 let. Oběma pomohl svědek incidentu, který skočil do řeky. Všichni tři skončili...

U metra Háje přejel autobus muže, nejspíš sebevražda, tvrdí policie

Nehoda autobusu MHD a chodce v Opatovské ulici v Praze (7. října 2026)

Tragická nehoda se odehrála brzy ráno u metra Háje. Kolem 6. hodiny tu podle policie vpadl pod kola autobusu MHD muž, který následně zemřel. Podle nejnovějších informací nejpravděpodobněji vyplývá,...

Vojáci na Floře nacvičovali ochranu vody

Společné cvičení vojáků, policistů a hasičů SafeGuard 2026 v areálu PVK na...

V areálu Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) cvičili vojáci, policisté a hasiči. Cílem bylo prověřit připravenost klíčové infrastruktury na krizové situace. Vojáci cvičili například přesun v...

13. října 2026  8:29

Po přestavbě nám moc lidí nevěří, vnímá kouč USK. Kam cílí v Eurolize?

Basketbalistky ZVVZ USK Praha s trenérem Martinem Baštou během mediálního dne...

Nejlepší český ženský basketbalový tým posledních let ZVVZ USK Praha se znovu proměnil. Trenér Martin Bašta však před začátkem Euroligy, do které jeho svěřenkyně vstoupí ve středu proti francouzskému...

13. října 2026  6:26

Portlík s Hlaváčkem se v Praze shodnou na zdražení MHD i zástavbě brownfieldů

První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k...

Zdražení MHD, proměna brownfieldů v nové rezidenční čtvrti anebo investice do dokončení zásadních dopravních staveb, například městského okruhu. V těchto tématech by týmy STAN a Spolu pro Prahu,...

12. října 2026  19:41

Neznámý muž zastavil, uhasil a zase odjel. Cestující popsala záchranu z hořícího autobusu

ilustrační snímek

Z rozjetého autobusu na dálnici D11 kousek za Prahou začal v neděli odpoledne stoupat dým. Dramatickou situaci dostal pod kontrolu neznámý hrdina, který si na silnici vozidla v nesnázích všiml a s...

12. října 2026  15:48

Petice v Praze vyzývá, aby vítězné hnutí STAN nebralo do koalice ODS

Budova pražského magistrátu na Mariánském náměstí v Praze

V Praze vznikla petice požadující, aby ve volbách vítězné hnutí STAN nebralo do magistrátní koalice Spolu, respektive ODS, která jej spolu s TOP 09 tvoří. Petici dosud podle informací na webu...

12. října 2026  15:15

Praha 1 sobě zahájila koaliční jednání s TOP 09 a Piráty, mluvit chce se všemi

ilustrační snímek

Praha 1 sobě, která zvítězila ve volbách v Praze 1, zahájila o víkendu jednání o koalici schůzkami s TOP 09 a Piráty. Jednat chce se všemi zvolenými uskupeními. Uvedl to její lídr Pavel Marc.

12. října 2026  14:59

Policie už zná totožnost běžce, který po nehodě skočil do Vltavy a zachraňoval. Poděkuje mu

V sobotu ráno spadlo policejní auto z Hlávkova mostu v Praze do Vltavy. (10....

Policie už zná identitu běžce, který v sobotu ráno neváhal po nehodě policejního vozu na Hlávkově mostě skočit do Vltavy a pomohl zachránit posádku. Policisté mu v nejbližší době osobně poděkují.

12. října 2026  13:22

Vítěz voleb v Praze 3 má v zastupitelstvu většinu, i tak bude jednat o koalici

Průběh rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad.

Koalice TOP 09 a STAN v Praze 3 bude hledat koaličního partnera, i když má sama většinu 18 mandátů v 35členném zastupitelstvu. Uvedl to její lídr a dosavadní starosta městské části Michal Vronský...

12. října 2026  12:46

V Obecním domě se otevře interaktivní expozice o historii této stavby, bude stát desítky milionů

ilustrační snímek

V Obecním domě by se měla ke 110. výročí vzniku Československé republiky v roce 2028 otevřít stálá expozice s názvem Palác českých srdcí: Dějiny domu a dějiny v domě. Pražští radní souhlasili s tím,...

12. října 2026  12:16

Zbořím zeď u ruského velvyslanectví. Čižinský bojuje peticí za část Stromovky

Z náměstí Pod Kaštany v Praze 6 bude náměstí Borise Němcova. Změnu schválili...

Starosta Prahy 7 Jan Čižinský před druhým kolem voleb do Senátu spustil petici za znovuzískání části Stromovky, která je od roku 1968 připojena k ruskému velvyslanectví. Po strhnutí zdi, která...

12. října 2026  12:03

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Kapacitní krize příměstských vlaků pokračuje, někde jezdí jen jedna souprava

ilustrační snímek

Omezení kapacity vlakových spojů na příměstských linkách kolem Prahy pokračuje, situace se ale podle organizace Ropid výrazně zlepšila. I v pondělí ráno ale vyjely některé spoje v kratším řazení....

12. října 2026  9:16,  aktualizováno  10:58

Proč se zasekl kamion v Krči? V místě se mohla zvýšit vozovka, říká expertka

Nehoda kamionu ve Vídeňské ulici, kde s vrtnou soupravou uvázl pod železničním...

Kamion, který minulý týden uvázl pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Krči, ukázal zranitelnost Prahy. Stačí jedna nehoda a v koloně stojí velká část řidičů. „Hasiči i policie ale udělali v...

12. října 2026  10:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.