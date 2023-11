Cvičení v Praze simuluje útok chemikálií na zásoby pitné vody, zasahují i vojáci

Cvičení se účastní kromě zaměstnanců PVK rovněž zástupci magistrátu a radnice Prahy 2, hasiči, záchranáři nebo hygienici. Zapojila se také armáda nebo Červený kříž.

O akci informuje mluvčí pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáš Mrázek. PVK mají na starosti distribuci vody v hlavním městě.

Cvičení začalo krátce po 9. hodině, policisté zasahují na vodojemu na Floře. Poté ve vodojemu zasáhli členové chemické služby pražských hasičů a v 10:30 dorazili vojáci. Kolem 11. hodiny vyjela z Hostivaře kolona cisteren s pitnou vodou a okolo půl dvanácté je naplánováno roznášení balené vody zástupci Červeného kříže.

Vodojem na Floře byl v uplynulých letech kompletně opraven. Městská firma Pražská vodohospodářská společnost (PVS) vložila do oprav více než sto let starého zařízení zhruba 435 milionů korun a dokončila je loni na přelomu října a listopadu.

Do vodojemu proudí voda zejména ze zdroje pitné vody Káraný. Následně se distribuuje do okolního území, a to z většiny pomocí gravitace, protože zařízení je na kopci. Vodojem na Floře zásobuje asi 250 tisíc obyvatel.

Město společně s vodohospodáři a záchranáři vyzkoušelo nouzové zásobování metropole pitnou vodou v roce 2016 při cvičení v Modřanech. Tehdy prověřili fungování mobilních úpraven vody, které z nepitné vody vytváří vodu pitnou.