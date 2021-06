Po opravách v Podolské vodárně zase může téct z kohoutků voda z Vltavy

Vodu z Podolí podle potřeby centrální dispečink vodohospodářů dodává do vodojemů Flora, Karlov, Zelená liška, Laurová a Bruska. Podle technologické potřeby pak bude míchána s vodou z ostatních pražských zdrojů, tedy z Káraného a ze Želivky.



„Výkon se v první fázi bude pohybovat v objemu 400 litrů až 500 litrů za sekundu, může ovšem dosáhnout až 800 litrů za sekundu,“ popsal výkon úpravny Pavel Válek, předseda představenstva Pražské vodohospodářské společnosti (PVS). Celkový výkon lze ale zvýšit až 1 200 litrů za sekundu.

Zásadní změny doznala během rekonstrukce technologie úpravy vody. Mimo jiné se čistí přes granulované aktivní uhlí. Speciálním uhlím se naplní 24 filtračních van. Do vodárny bylo dodáno 844 kubíků granulovaného aktivního uhlí. Kvalitu a čistotu pitné vody podle hygienických požadavků zajišťuje i kombinace ÚV záření a dávkování chloru.



„Tyto technologie umožňují odstranit z vody herbicidy, pesticidy a další škodlivé látky,“ vysvětlil Petr Mrkos, generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací (PVK). Vybavení vodárny je znát i na jakosti upravené vody. „Do sítě pouštíme vodu v dokonalé kvalitě,“ zdůraznil Petr Mrkos.



Během obnovy vodárny, která probíhala od roku 2019 do současnosti, technici také rekonstruovali armatury, zdroje a rozvody ovládacího vzduchu, obměnili dmychadla a instalovali čtyři nová čerpadla. „Obnoven byl také velín, laboratoře a další prostory,“ popsal změny Pavel Válek.

Záloha pro čas oprav

Podolská vodárna zastoupí úpravny vody na Želivce a v Káraném v případě odstávek kvůli jejich modernizaci nebo zaskočí v případě poruch na rozvodné síti.

„Pro zajímavost, ze Želivky je možná odstávka pouze 72 hodin, pak nám ve vodojemech dojde voda. Pro nás je proto nesmírně důležité, že se nyní budeme moci zabývat komplexnějšími opravami na přivaděčích,“ vysvětlil Pavel Válek. PVS nyní chystá například opravu rozvodů vody z Káraného, jeden z nich je totiž starší než sto let.

„Po devatenácti letech má Praha opět svou vodárnu. Díky novým technologiím můžeme znovu využít takový symbolický vodní zdroj, jakým je pro Prahu Vltava,“ řekl Petr Hlubuček (TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu), náměstek primátora pro infrastrukturu a životní prostředí.

Obnova pokračuje

Vodohospodáři uvádějí, že v covidové době spotřeba vody mírně klesla, v Praze a středních Čechách její využití ale dál poroste. Rozvoj Podolské vodárny i proto nekončí.

Podolská vodárna Oprava prováděná od roku 2019 si vyžádala 200 milionů korun.

Vodárna je nyní schopna dodat do sítě 400 litrů vody za sekundu. Celkový výkon se může vyšplhat až na 1 200 litrů vody za sekundu.

Objekty novoklasicistní vodárny vznikly v letech 1924 až 1929, doplňuje je 45 metrů vysoká věž. Průčelí budovy zdobí pískovcové sochy - alegorie Vltavy a jejích přítoků Vydry, Otavy, Blanice, Malše, Berounky, Sázavy a dalších.

Už loni v březnu odstartovala komplexní předprojektová příprava II. etapy rekonstrukce. V letošním roce pracuje vodárna na poloviční výkon a testování samotné bude probíhat až do roku 2023. Dosavadní náklady dosáhly 200 milionů korun.

Zatímco dosavadní investice v I. etapě sloužily především pro Prahu, II. etapa umožní rozšíření dodávky pitné vody z Prahy do Středočeského kraje,“ vysvětlil Pavel Válek. Do roku 2035 by celkové investice do vodohospodářského vybavení hlavního města měly dosáhnout podle představ odborníků až 56 miliard korun.

Podolská vodárna slouží metropoli 90 let. Její projekt vznikl v ateliéru architekta Antonína Engela, který byl mimo jiné také tvůrcem Masarykovy koleje v Dejvicích anebo budovy generálního štábu v téže čtvrti.

Na začátku 30. let 20. století dosahovala podolská úpravna vody výkonu 640 litrů za sekundu. Modernizace provedené na počátku 90. let tento ukazatel zvýšily až na 2 500 litrů za sekundu. Po povodních v roce 2002 a škodách s nimi spojených vodohospodáři opravovali vybavení a technologie.