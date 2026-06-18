Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Lhotka, Radotín i Motol. Voda v pražských přírodních koupalištích se výrazně zlepšila

Autor: ,
  19:32
Ve všech přírodních koupalištích, kde pražská hygienická stanice (HSHMP) kontroluje kvalitu vody, je koupání bezpečné. Oproti stavu před dvěma týdny se situace na většině míst výrazně zlepšila.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií

Vyplývá to z informaci na webu hygieniků.

Zcela v pořádku je voda v biotopech Lhotka a Radotín, v rybníce Motol, nádrži Divoká Šárka a jezeře Lipence. Zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti, mezi které patří například snížená průhlednost vody, hygienici zaznamenali na koupalištích Šeberák, Džbán, v hostivařské přehradě a ve Vltavě na Branické pláži.

Pražané si začali naplno užívat koupališť. Třeba to v Motole je letos zdarma

Situaci před dvěma týdny negativně ovlivnily deště. Nejhorší situace byla v biotopu Lhotka, kde testy odhalily mikrobiologické znečištění a hygienici koupání vůbec nedoporučovali. Kvůli sinicím a znečištění nedoporučovali citlivým lidem a dětem koupání ani v hostivařské přehradě a ve Vltavě.

Pražská hygienická stanice sleduje kvalitu vody v koupalištích pravidelně každé dva týdny. Pokud se výrazně zhorší, může udělat i mimořádné odběry. V laboratořích zkoumá zejména výskyt bakterií Escherichia coli nebo enterokoků, které by mohly signalizovat znečištění vody fekáliemi. Sleduje také přítomnost sinic, které mohou způsobovat zdravotní potíže. Vedle toho kontroluje průhlednost vody či přítomnost vodního květu. Letos nově hygienici odebírají vzorky v Jezeře Lipence a ve Vltavě u Branické pláže.

Aktuální stav kvality vody:
Koupaliště s přírodním čištěním vody Lhotkavhodná ke koupání
Vltavazhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
Koupaliště Hostivařzhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
Rybník Motolvoda vhodná ke koupání
Koupaliště Džbánzhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
Koupaliště Šeberákzhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
Koupaliště s přírodním čištěním vody Radotínvoda vhodná ke koupání
Betonová nádrž Divoká Šárkavoda vhodná ke koupání
Koupaliště Jezero Lipencevoda vhodná ke koupání

Zdroj: Pražská hygienická stanice

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lilia Khousnoutdinova bydlí v bytě, kde se psala historie. Má jedinou vadu

Lilia Khousnoutdinova miluje hru na klavír.

Lilia Khousnoutdinova miluje historii, a proto se ve svém bytě na pražském Starém Městě cítí skvěle. Domov, který sdílí s početnou rodinou, je plný starožitností a nese silný otisk východních kultur....

Lepší než na sítích, otočili kritici nového Jiřáku. Teď vadí „postele pro bezdomovce“

Zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad na Vinohradech v Praze 3. (16. června...

Ještě před otevřením schytávala revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad kritiku kvůli nedostatku stromů, rozsáhlé dlažbě či nově kvůli výrazným červeným lavičkám. Reportér iDNES.cz ale na místě mezi...

Z dočasných hal chlouba Prahy. Křižíkovy pavilony prošly úchvatnou proměnou

Křižíkovy pavilony z roku 1991 od architekta Michala Brixe prošly zásadní...

Měly sloužit jen pár let, nakonec na pražském Výstavišti zůstaly dekády. Křižíkovy pavilony z roku 1991 od architekta Michala Brixe prošly zásadní architektonickou i technickou revitalizací. Z...

Schwarzenegger zavítal do Prahy. Za fotku s ním fanoušci zaplatí dvacet tisíc

Arnold Schwarzenegger přijel na akci Noc s legendou v Paláci Žofín. (18. června...

Legendární Terminátor přiletěl v odpoledních hodinách do Prahy. Hollywoodský herec, kulturista a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger vystoupí ve čtvrtek večer na akci Noc s legendou v...

Motoristy vede do voleb majitelka Luční boudy. Hrozní zůstaneme, slíbil Macinka

Předseda Motoristů sobě a ministr zahraničí Petr Macinka představil volební...

Nejmenší vládní strana Motoristé sobě představila své lídry pro podzimní komunální volby v Praze, Brně a v Ostravě. V hlavním městě povede Motoristy do voleb podnikatelka Klára Sovová. V Ostravě bude...

Muž na Berounsku střílel na policii, ukryl se v domě. Zásahovka ho našla už mrtvého

Aktualizujeme
Policie

Zásahová jednotka pronikla do domu na Berounsku, v němž se zabarikádoval ozbrojený muž. Toho posléze uvnitř nalezla policie mrtvého. Při události se nikdo další nezranil. Muž se nejprve se zbraní v...

18. června 2026  20:16

Část metra B dvě hodiny stála. Na Andělu srazila souprava muže, na místě zemřel

Složky IZS zasahují na pražském Andělu, metro tam ve stanici srazilo člověka....

Ve čtvrtek vpodvečer srazila souprava pražského metra ve stanici Anděl na lince B muže, který střet nepřežil. Provoz byl na dvě hodiny zastaven v úseku Smíchovské nádraží - Florenc v obou směrech....

18. června 2026  18:11,  aktualizováno  19:43

Lhotka, Radotín i Motol. Voda v pražských přírodních koupalištích se výrazně zlepšila

V Česku kromě sinic ohrožují milovníky koupání larvy parazita motolice. Zavřené...

Ve všech přírodních koupalištích, kde pražská hygienická stanice (HSHMP) kontroluje kvalitu vody, je koupání bezpečné. Oproti stavu před dvěma týdny se situace na většině míst výrazně zlepšila.

18. června 2026  19:32

Ať se pomník Radeckého vrátí na Malostranské náměstí, souhlasí zastupitelé

Maršálek Radecký má šanci vrátit se tam, kde stával před sto lety, na...

Zastupitelé Prahy souhlasili s návratem pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí. Dnes to schválili s tím, že město požádá ministerstvo kultury o originál sochy, která je uložena v Lapidáriu...

18. června 2026  18:19

František Josef se v létě chladil suchým chlebem, líčí kastelánka Konopiště

Premium
Kastelánka zámku Konopiště Jana Sedláčková

K památkám ji to táhlo od mládí. A ačkoli pochází od Mělníka, profesní život nakonec zasvětila Konopišti. Nejprve prováděla návštěvníky a po dvou letech vzala práci v depozitáři. Až do roku 2014....

18. června 2026

Černošice čtvrt miliardy na stavbu nového sídla nedostanou, rozhodla vláda

Policie zasahuje v budově pražského pracoviště Městského úřadu Černošice. (28....

Vláda v pondělí zrušila rozhodnutí kabinetu Petra Fialy (ODS) v demisi poskytnout 221 milionů korun na výstavbu městského úřadu v Černošicích. Informaci Strakova akademie zveřejnila v soupisu...

18. června 2026  17:48

Schwarzenegger zavítal do Prahy. Za fotku s ním fanoušci zaplatí dvacet tisíc

Arnold Schwarzenegger přijel na akci Noc s legendou v Paláci Žofín. (18. června...

Legendární Terminátor přiletěl v odpoledních hodinách do Prahy. Hollywoodský herec, kulturista a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger vystoupí ve čtvrtek večer na akci Noc s legendou v...

18. června 2026  12:41,  aktualizováno  17:20

Šofér bez řidičáku a pod vlivem drog srazil devítiletou dívku, je vážně zraněná

V Praze srazil mladík dívku, na místě zasahovaly složky IZS. (18. června 2026)

K nehodě v pražských Kunraticích vyjeli dnes odpoledne policisté a záchranáři, osobní vozidlo tam srazilo devítiletou dívku. Šofér podle policie neměl řidičský průkaz a navíc byl pod vlivem drog. Na...

18. června 2026  16:12,  aktualizováno  16:32

Bezpečnější, obratnější, praktičtější. Pražská záchranka převzala nové vozy

Představení nových vozidel Volkswagen Touareg pro lékařské posádky Zdravotnické...

Posádky pražské záchranné služby budou k pacientům vyjíždět novými auty. V rámci obměny vozového parku dnes zdravotníci převzali pět nových Volkswagenů Touareg 3.0. Vozy nabízejí vysokou ochranu...

18. června 2026  16:06

Zastupitelé Prahy odvolali Prokopa z kontrolního výboru kvůli kauze bytů

Do štábu hnutí ANO dorazil Ondřej Prokop, dvojka na pražské kandidátce. (24....

Pražští zastupitelé ve čtvrtek odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Ondřeje Prokopa (ANO) kvůli jeho kauze nepřiznaných bytů. V hlasování to podpořily všechny kluby kromě ANO...

18. června 2026  15:37

Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky

Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...

Spousta příprav, pak přesun po dálnici. Ostravská a pražská zoo si vyměnily slony

Pražský samec slona indického si v Ostravě zvyká na nové prostředí.

Ostravská a pražská zoologická zahrada si vyměnily samce slona indického. Z jedné zoo do druhé se přesunuli souběžně. Ve středu brzy ráno každý ve svém domovském městě nastoupil do kontejneru, v němž...

18. června 2026  13:44

VIDEO: Na ulici drsně zbil a oloupil muže. Policie dopadla recidivistu

Kriminalisté vypátrali a zadrželi šestatřicetiletého recidivistu, který měl v...

Kriminalisté vypátrali a zadrželi šestatřicetiletého recidivistu, který podle nich letos na jaře na ulici v Praze 3 brutálně zbil a oloupil muže. V případě odsouzení mu hrozí až deset let odnětí...

18. června 2026  12:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×