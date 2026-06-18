Vyplývá to z informaci na webu hygieniků.
Zcela v pořádku je voda v biotopech Lhotka a Radotín, v rybníce Motol, nádrži Divoká Šárka a jezeře Lipence. Zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti, mezi které patří například snížená průhlednost vody, hygienici zaznamenali na koupalištích Šeberák, Džbán, v hostivařské přehradě a ve Vltavě na Branické pláži.
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Pražané si začali naplno užívat koupališť. Třeba to v Motole je letos zdarma
Situaci před dvěma týdny negativně ovlivnily deště. Nejhorší situace byla v biotopu Lhotka, kde testy odhalily mikrobiologické znečištění a hygienici koupání vůbec nedoporučovali. Kvůli sinicím a znečištění nedoporučovali citlivým lidem a dětem koupání ani v hostivařské přehradě a ve Vltavě.
Pražská hygienická stanice sleduje kvalitu vody v koupalištích pravidelně každé dva týdny. Pokud se výrazně zhorší, může udělat i mimořádné odběry. V laboratořích zkoumá zejména výskyt bakterií Escherichia coli nebo enterokoků, které by mohly signalizovat znečištění vody fekáliemi. Sleduje také přítomnost sinic, které mohou způsobovat zdravotní potíže. Vedle toho kontroluje průhlednost vody či přítomnost vodního květu. Letos nově hygienici odebírají vzorky v Jezeře Lipence a ve Vltavě u Branické pláže.
|Koupaliště s přírodním čištěním vody Lhotka
|vhodná ke koupání
|Vltava
|zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
|Koupaliště Hostivař
|zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
|Rybník Motol
|voda vhodná ke koupání
|Koupaliště Džbán
|zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
|Koupaliště Šeberák
|zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
|Koupaliště s přírodním čištěním vody Radotín
|voda vhodná ke koupání
|Betonová nádrž Divoká Šárka
|voda vhodná ke koupání
|Koupaliště Jezero Lipence
|voda vhodná ke koupání
Zdroj: Pražská hygienická stanice