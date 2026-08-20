Silná bouřka po uplynulém víkendu vytopila římskokatolický kostel svatého Václava, který je součástí budovy Pražského humanitního gymnázia v Nuslích. Voda poškodila prakticky celý interiér, škody se pohybují ve stovkách tisíc korun, uvedla farnost. Ta tvrdí, že na riziko deště předem opakovaně upozorňovala stavební firmu. Opravy potrvají nejméně do zimy, možná ještě déle.
Kostel na Praze 4 zasáhla voda poté, co během stavebních prací zůstala odkrytá část střechy. Podle faráře Henryka Adamczyka farnost na nebezpečí upozorňovala několik dní předem.
Tvrdí, že farnost nebyla přizvána k jednáním o stavebních pracích, přestože se část stavby nachází bezprostředně nad kostelem.