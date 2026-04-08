Kvůli odstávce přivaděče nepoteče voda desítkám tisíc Pražanů

Autor:
  12:05
Desítky tisíc Pražanů budou příští týden bez vody. Může za to odstávka přivaděče z vodojemu Jesenice do Písnice. Voda nepoteče prakticky celé úterý a ve středu ráno.

Oblast, ve které 14. a 15. dubna nepoteče voda. | foto: PVK

Omezení dodávek vody pocítí asi 40 tisíc odběratelů v jižní části Prahy od úterý 14. dubna od 5 hodin do středy 15. dubna do 5 hodin.

Přistavení cisteren s pitnou vodou

  • Krhanická 718/27
  • Pšenčíkova 6777/18
  • Cílkova 644/14
  • Otradovická 726/1
  • Písnická 757/54
  • Nad Lesním divadlem 1114/16
  • Zdislavická 720/2
  • Rabyňská 738/16
  • Jílovská 420/33
  • Levského 3220/15
  • Mladenovova 3232/5
  • Vazovova 3228/3
  • Imrychova 881/21

Zdroj: PVK

„Plánované odstavení nadřazeného distribučního systému bude mít přímý dopad na dodávku pitné vody spotřebitelům ve výše položených částech Modřan, Kamýku, Lhotky, Braníku, Krče a Hodkoviček. Celkově se bude jednat o více než čtyřicet tisíc odběratelů,“ informoval mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

Část odběratelů bude mít snížený tlak dodávané pitné vody. Úplné přerušení dodávky pocítí hlavně spotřebitelé ve vyšších patrech panelových domů.

Přesnou lokalizaci odběratelé najdou na stránkách PVK v sekci „Havárie“ v mapě „havárií a výluk“. PVK zároveň v dotčených oblastech zajistí náhradní zásobování pitnou vodou.

„Po celou dobu výluky doporučujeme sledovat webové stránky www.pvk.cz, kde jsou informace v režimu online,“ upozornil Mrázek.

Pražská vodovodní síť má délku 3 700 kilometrů, dalších téměř tisíc kilometrů připadá na vodovodní přípojky. PVK zásobují pitnou vodou na 1,4 milionu obyvatel hlavního města a 285 tisíc obyvatel Středočeského kraje.

Oblast, ve které 14. a 15. voda nepoteče voda.

