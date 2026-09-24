Voda v Odoleně Vodě už není pitná. Je v ní víc olova, než dovolují limity

„Řešíme problém s kvalitou pitné vody v lokalitě Zahájí a v obcích zásobovaných z vodojemu Odolena Voda,“ napsaly na webu Středočeské vodárny.
Kvůli velikosti zasažené lokality bude zajištěno náhradní zásobování vodou u prioritních objektů, jako jsou školy, školky a zdravotnická zařízení, informovaly.
Kvůli dřívějším nálezům, které ukázaly výskyt olova ve vodovodní síti, vodárny začaly intenzivněji monitorovat kvalitu vody. Dřívější výsledky splňovaly normy, dnešní odběry ukázaly nadlimitní koncentrace. „Pitná voda není v souladu s legislativou a není možné ji používat k pití a vaření,“