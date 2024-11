Pojistka při blackoutu. Jak funguje štěchovický mozek vltavské kaskády

Co kdyby Praha úplně zhasla? V případě takzvaného blackoutu, tedy situace, při níž by metropole zůstala bez elektrické energie, by zřejmě pomohla soustava vodních elektráren na Vltavě. Nelze ale očekávat, že by proud vyrobený jejich soukolími utáhl provoz celého města. Takový stav je navíc nutné brát spíše jako hypotetický.