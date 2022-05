Takhle mohla vypadat nová pražská filharmonie. Podívejte se na všechny návrhy

Vítězná budova by podle plánů vedení města měla být hotová v roce 2032, náklady se odhadují asi na šest miliard korun. Nové kulturní centrum s několika sály, které by mělo být i sídlem České filharmonie, má stát u stanice metra Vltavská. Tam se na venkovní výstavě mohou zájemci od 19. května do 30. června s vítězným návrhem seznámit.

Mezinárodní architektonickou soutěž o podobu Vltavské filharmonie vyhlásilo hlavní město Praha společně s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) na konci srpna 2021. Do soutěže se přihlásilo celkem 115 týmů z 25 zemí, k účasti bylo předem vyzváno také 5 renomovaných architektonických ateliérů.

V listopadu 2021 oznámila mezinárodní porota vybrané finalisty – ti odevzdali 19 soutěžních návrhů, ze kterých v květnu 2022 vzešel vítěz. Mezi umístěné patří kromě BIG také Barozzi Veiga + Atelier M1, Bevk Perović Arhitekti, Petr Hájek Architekti, Snøhetta.

Vítězný projekt moderního hudebního centra, které v budoucnu vznikne v pražských Holešovicích, nepracuje pouze s budovou jako takovou, ale přináší i nápaditá řešení veřejného prostoru. Počítá se zpřístupněním břehu řeky a otevírá venkovní terasy filharmonie včetně střechy, která je volným pokračováním veřejného prostoru náměstí. Z vrcholu budovy si tak lidé budou moci vychutnat jedinečný panoramatický výhled na celou Prahu.

Ambicí Vltavské filharmonie je přilákat nejen fanoušky klasické hudby, ale i širokou veřejnost. Vítězný návrh ateliéru BIG počítá s vybudováním tří sálů, bude se zde však nacházet také hudební oddělení a kreativní hub Městské knihovny v Praze, návštěvníci se mohou těšit na kavárnu či střešní restauraci a i pestrou nabídku vzdělávacích aktivit.

Jaký návrh se Vám líbí nejvíc? Návrhy Vltavské filharmonie celkem hlasů: 703 1. Bjarke Ingels Group 45 %(313 hlasů) 2. Barozzi Veiga + Atelier M1 3 %(21 hlasů) 3. Bevk Perović Arhitekti 0 %(3 hlasů) 4. Petr Hájek Architekti 16 %(109 hlasů) 5. Snøhetta 2 %(12 hlasů) 6. Sou Fujimoto Architects 9 %(66 hlasů) 7. SANAA 1 %(5 hlasů) 8. ALA + o-va 0 %(3 hlasů) 9. Office KGDVS + Christ + Gantenbein 2 %(11 hlasů) 10. MVRDV 1 %(4 hlasů) 11. Mecanno + Chybík + Krištof 1 %(10 hlasů) 12. JAJA Architects 1 %(9 hlasů) 13. Diller Scofidio + Renfro 1 %(4 hlasů) 14. Henning Larsen Architects 1 %(10 hlasů) 15. David Chipperfield Architects + Jakub Cigler architekti 10 %(70 hlasů) 16. Cobe + Lundgaard + Tranberg Architects 2 %(14 hlasů) 17. Carrilho da Graça Arquitectos 1 %(9 hlasů) 18. Ateliers Jean Nouvel 2 %(14 hlasů) 19. Šépka Architekti 2 %(16 hlasů)