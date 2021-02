Radní Prahy schválili studii na Vltavskou filharmonii, vyjde na šest miliard

Projekt s pracovním názvem Vltavská filharmonie má za sebou přípravnou fázi v podobě analýzy využitelnosti projektu. Pro hlavní město ji vypracovalo dánské architektonické studio Henning Larsen.

„Jsme o krok blíž vybudování koncertního sálu a já se těším na jeho výslednou podobu. Praha není pouze skanzen, který čerpá ze své bohaté historie. Nové projekty jsou pro udržitelný rozvoj města nezbytné. Naše město potřebuje moderní architekturu, kterou naše generace s velkou pokorou doplní dílo našich předků,“ okomentoval výsledky studie primátor Zdeněk Hřib (Piráti).



Studie mimo jiné potvrdila vhodnost lokality, tedy umístění na levém břehu Vltavy na místě dnešní stanice metra Vltavská.

Podle náměstka pro územní rozvoj Petra Hlaváčka (TOP 09) jsou odhadované náklady na budovu pět miliard korun, další miliardu bude dohromady stát projektová dokumentace s architektonickou soutěží a vybudování podzemního parkoviště.



Koncertní sály budou vybudovány na místě stanice metra C Vltavská.

„Území Vltavské si žádá řešení a tímto projektem dojde k jeho kultivaci a propojení Letné a spodní části Holešovic. Vltavská je jizva na tváři města a Vltavská filharmonie pomůže tuto jizvu zacelit,“ sdělil k projektu starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha Sobě).



V budově by podle studie měly být rovnou tři sály. Hlavní sál by měl mít kapacitu pro 1 800 lidí, menší pro 700 a víceúčelový sál pro komorní hudbu by měl pojmout maximálně 500 lidí. Podle dokumentu by měla Vltavská filharmonie přilákat až 600 tisíc diváků.

Budova by ale měla nabídnout prostor i dalším subjektům, jako jsou umělecké školy z Prahy 7 nebo nahrávací studia a součástí by měly být i komerční prostory, například kavárny.

„Nechceme jen koncertní sál, který by sloužil k večerním koncertům, případně ke zkouškám orchestrů. Praha si zaslouží vznik nového kulturního společenského centra. Aby bylo dlouho ekonomicky udržitelné, musí se využívat 24 hodin denně,“ řekl Martin Gross, člen projektového týmu z Institutu plánování a rozvoje.



Vzhledem k takto vysokým nákladům studie doporučuje, aby město jako hlavní investor spolupracovalo se státem.



V případě, že studii schválí i zastupitelstvo, měla by se v průběhu letošního roku vyhlásit mezinárodní architektonická soutěž. Do fáze realizace stavby, která je naplánovaná na rok 2031, bude už promlouvat jiné vedení Prahy.

Pražští zastupitelé loni na podzim schválili vyřízení změny územního plánu, která má stavbu filharmonie umožnit.