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Na Vltavě v centru Prahy se srazí lodě, záchranné složky budou simulovat zásah

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  7:04
Na Vltavě v centru Prahy se dopoledne srazí lodě. Stane se tak v rámci simulovaného cvičení záchranných složek. Akce bude inspirována tragickou událostí z května 2019, která se stala v Maďarsku. Portál iDNES.cz nabídne přímý přenos.

Pohled na Vltavu od Palackého mostu přes Jiráskův a most Legií | foto: ČTK

Taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému se uskuteční v prostoru mezi mostem Legií a Palackého mostem, začíná v 10 hodin.

„Cvičení Loď 2026 by mělo simulovat reálnou nehodu lodí, ke které došlo v Budapešti v květnu před šesti lety,“ řekl iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. „Na řešení situace srážky dvou plavidel na vodě ale budeme aplikovat české postupy,“ dodal mluvčí.

V Budapešti se na Dunaji potopila loď s turisty, nejméně sedm lidí zemřelo

Novináři, ale i Pražané či turisté uvidí zásah policistů, hasičů i zdravotnických záchranářů. „V akci bude také vrtulník letecké služby, potápěči či podvodní dron,“ vyjmenoval Řezáč.

Během zhruba hodinu a půl trvající akce nebude zastavený lodní provoz. Podle Řezáče se do akce zapojí asi 200 lidí – nejen záchranářů, ale také figurantů.

Nehoda v Maďarsku se stala 29. května 2019, kdy se v Budapešti na Dunaji v centru města po střetu s jiným plavidlem potopila loď s jihokorejskými turisty. Zachránit se podařilo sedm lidí, dalších 27 pasažérů zemřelo.

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