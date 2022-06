Praha se opevňuje proti velké vodě, kolem řeky buduje stavby za miliony

„Šlo o poslední úsek řeky v hlavním městě bez zásadních úprav. Realizace by za normálních podmínek trvala dva roky. Podařilo se ji však dokončit za devět měsíců. Praha je tak v republice na špici protipovodňových opatření,“ vysvětlil Petr Kubala, generální ředitel společnosti Povodí Vltavy. „Krátká doba pro realizaci projektu, navíc převážně v podzimních a zimních měsících, představovala opravdovou výzvu,“ řekl Milan Pavlič, generální ředitel stavební firmy Čermák a Hrachovec, a připomněl „Damoklův meč“ v podobě 125tisícového penále za den zdržení.

V lokalitě vzniklo přibližně čtvrt kilometru nové stokové sítě (kanalizace, která odvádí dešťovou vodu – pozn. red.) a dělníci upravili desítky metrů té staré. Stoka tak již neústí do slalomářského kanálu, ale je vyvedena za zdí přímo do Vltavy.

Obnovou prošla také tato stěna, která prosakovala. Jednalo se o pozůstatek staré propusti z roku 1902, jež nikdy neprošla větší přestavbou. „To, co sem teklo, především v době dešťů, to byste ani nechtěli vidět. V Troji teď vzniklo z hlediska hygieny naprosto bezpečné místo, což ocení již závodníci ve Světovém poháru, který zde v pátek začíná,“ řekl Jiří Rohan, zástupce oddílu vodního slalomu v Troji.

Stamiliony ve vodě

Stavba v Troji byla další z řady opatření, jež mají ochránit hlavní město před ničivými vodními vlnami, jakými byly ty v roce 2002 a 2013. „Za poslední čtyři roky jsme do protipovodňových opatření investovali půl miliardy korun,“ uvedl Petr Hlubuček (STAN), pražský radní pro životní prostředí.

Metropole proti povodním Další etapa v Troji

Za sanaci a prodloužení odlehčovací stoky, přesunutí výpusti, rekonstrukci dna a levé dělicí zdi slalomové dráhy zaplatilo hlavní město 108,8 milionu korun a Povodí Vltavy dalších 26,4 milionu korun. Dělníci vybudovali 252 metrů nové stokové sítě. Dále provedli sanace stávající zděné stoky o délce 52 metrů. Půl miliardy korun

Tuto sumu hlavní město investovalo do ochrany před povodněmi za poslední čtyři roky. Peníze směřovaly například na přeliv Hostivařské přehrady, stavbu a opravu desítek technických zařízení, například odlehčovacích zařízení anebo nátokových labyrintů. 400 milionů

Směřovalo do retenční ochrany Karlína.

Na příští rok magistrát plánuje dokončení obnovy bezpečnostního přelivu na hrázi Hostivařské přehrady na Botiči. Právě ten experti považují za jedno z největších bezpečnostních rizik v Praze. Hráz přehrady je totiž jen sypaná, v případě náhlého zvýšení hladiny a přetečení koruny hráze hrozí její protržení. Níže položené oblasti Hostivaře, Záběhlic či Michle by tak byly vyplavené. Tomuto riziku se předejde právě rekonstrukcí koruny a přelivu hráze.

Město řeší také protipovodňovou ochranu Karlína a Holešovic. V oblasti Rohanského ostrova by měl v příštím volebním období vzniknout park Maniny, který bude mít podobnou rozlohu jako Stromovka. „Jeho nivelitu, úroveň, chceme snížit až o šest metrů. Tím získáme větší rozlivovou plochu a ochráníme Karlín i centrum města za ním a Holešovice,“ vysvětlil Hlubuček. V Karlíně nedávno vznikla i podzemní železobetonová retenční nádrž sloužící především jako protipovodňová ochrana stokové sítě před zaplavením.

„Připravujeme také další opatření blízká přírodě, takzvanou divokou Vltavu. Povodeň v roce 2002 rozřízla Císařský ostrov, my tam chceme udělat přirozený průtok,“ představil další projekt Petr Hlubuček. Magistrát řeší též protipovodňovou ochranu trojské zoo. Stále totiž hrozí, že by mohla být zatopena její dolní část – nejen kvůli Vltavě, ale i kvůli výpustní kanalizační stoce z Bohnic, která tu do řeky ústí. V plánu je mimo jiné změna koryta a stavba opěrné zdi.

Protipovodňové manévry

„Zodolnit“ Prahu proti velké vodě mají také cvičení. Velké noční manévry jsou plánovány na letošní říjen do Radotína.

Magistrát provádí také méně nápadné, ale důležité akce. Přímo na nábřežích se nacházejí drážky a patky, na které se případně stavějí protipovodňové zábrany. Ty však bývají často poničeny. Aktuálně proto technici tato zařízení opravili na pravém břehu od Prahy 5 přes Kampu až po Mánesův most. Šlo o investici za několik desítek milionů korun. Zvýšení se dočkala i ochranná vrata na Čertovce.