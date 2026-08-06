Dvojici mužů zadrželi policisté pro podezření z vloupání do skladovacích boxů

„Policisté z pohotovostní motorizované jednotky si všimli dodávkového vozidla, které se rozhodli zkontrolovat. Zastavili ho a při kontrole zjistili, že se v něm nacházejí podezřelé věci,“ popsal mluvčí pražské policie Jan Daněk redakci iDNES.cz.
Podle Daňkových slov posléze zjistili, že v ulici Přátelství 550 došlo k vloupání do skladovacích boxů.
Ty se většinou využívají k uschování věcí, které se do bytových prostor nevejdou. „Bylo tam provedeno vloupání, do toho zmizely nějaké věci, jako nářadí a laser. Způsobena byla škoda asi 60 tisíc korun,“ sdělil Daněk.
Ve sdílené dodávce cestovali dva muži, ve věku kolem 47 a 31 let. Ty policisté eskortovali na místní oddělení.
„Případ je prověřovaný pro podezření z krádeže vloupáním,“ dodal Daněk. Základní trestní sazba za trestný čin krádeže spáchané vloupáním je v České republice stanovena na odnětí svobody až na dvě léta.
Ulice Přátelství v pražské Uhříněvsi, kde k vloupání došlo
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