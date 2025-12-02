Velké policejní manévry u Prahy. Po zlodějích pátral i vrtulník s termovizí

  15:24
Pokus o vloupání do rodinného domu v Nechánicích u Prahy vyvolal v úterý dopoledne rozsáhlé policejní pátrání. Na místo vyrazily hlídky, psovod se služebním psem i policejní vrtulník vybavený termovizí.

Policii přivolali sousedé z Lesní ulice, kteří si všimli několika lidí pohybujících se u domu.

Policie pátrala v Nechánicích u Prahy po zlodějích. (2. prosince 2025)
„Krátce po osmé hodině jsme přijali oznámení o skupině lidí, která se pravděpodobně snažila vloupat do rodinného domu. Okamžitě vyrazily nejbližší hlídky, na místo byl povolán také psovod a policejní vrtulník,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.

Hlídky pročesávaly ulice i okolní lesy, posádka vrtulníku monitorovala širší oblast. Podezřelé se však zatím najít nepodařilo.

„Kriminalisté místo zadokumentovali a vyhodnocují i záznamy z bezpečnostních kamer,“ doplnila Schneeweissová

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.