Velké policejní manévry u Prahy. Po zlodějích pátral i vrtulník s termovizí

Policii přivolali sousedé z Lesní ulice, kteří si všimli několika lidí pohybujících se u domu.
„Krátce po osmé hodině jsme přijali oznámení o skupině lidí, která se pravděpodobně snažila vloupat do rodinného domu. Okamžitě vyrazily nejbližší hlídky, na místo byl povolán také psovod a policejní vrtulník,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.
Hlídky pročesávaly ulice i okolní lesy, posádka vrtulníku monitorovala širší oblast. Podezřelé se však zatím najít nepodařilo.
„Kriminalisté místo zadokumentovali a vyhodnocují i záznamy z bezpečnostních kamer,“ doplnila Schneeweissová
