Opilec se zkoušel vloupat do sklepů strážníků, nebyl schopen to vysvětlit

Odvahu mu zřejmě dodal alkohol.

Šestačtyřicetiletý muž se pokusil vniknout do sklepních prostor služebny městských strážníků na Praze 2. Jeho úsudek byl pravděpodobně značně ovlivněn alkoholem, jak později potvrdila dechová zkouška s hodnotou 3,47 promile.

Na jeho podezřelé chování upozornili prostřednictvím tísňové linky 156 dva svědci. Do Sázavské ulice vyjela hlídka strážníků, která na místě nelezla muže sedícího na parapetu. Na rukou měl drobná krvácivá zranění. Nedaleko... od něj stáli dva svědci- muž a žena, kteří uvedli, že dotyčného viděli, jak pěstí rozbil skleněnou výplň dveří a okna bytového domu. Opilý agresor nebyl strážníkům schopen říci, co dělal ani, jak ke svému zranění přišel. Muže si následně převzali do péče záchranáři a případem se nyní bude zabývat také státní policie, která bude zjišťovat přesné okolnosti tohoto nerozumného počínání.