Praha uzavřela klíčovou dohodu pro metro D. Umožní stavbu stanice Nádraží Krč

Podle radního Adama Zábranského (Piráti) jednání s vlastníky trvala tři volební období. Uvedl, že nejde jen o samotnou směnu pozemků, ale o komplexní dohodu, která zahrnuje také budoucí odkup pozemků pod Jižní spojkou, dohody o čerpání koeficientů i služebnosti k právu stavby na parkovišti P+R, které tam má vybudovat dopravní podnik.
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Druhá část linky metra D se začne stavět v červnu, přípravné práce už odstartovaly
Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka (STAN) šlo o jednu z nejsložitějších majetkových dohod v historii města. Podle něj jde o soubor 22 smluv, který by po vytištění dosahoval výšky několika metrů.
Dohoda podle něj umožní pokračování výstavby metra D a zároveň zásadní proměnu lokality u Nádraží Krč, kde vznikne přestupní uzel mezi železnicí a metrem i parkoviště P+R.
Stanice v blízkosti železniční stanice Praha-Krč má mít dva samostatné výstupy – jižní směrem na nádraží a severní nad Jižní spojkou.
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Kvůli nedostavěnému metru D přichází Praha o miliardy, shodují se politici
Po dohodě se soukromými vlastníky plánuje město také výměnu pozemků se Správou železnic. Na nádraží by měla vzniknout nová výpravní budova, kterou bude využívat pražský dopravní podnik (DPP) pro technologické zajištění linky D a Správa železnic pro své technologie na železnici.
Linka metra D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Stavba z Pankráce na Olbrachtovu začala v roce 2022. Navazující úsek na Nové Dvory však nabral výrazné zpoždění kvůli odporu neúspěšných uchazečů v tendru u antimonopolního úřadu. Ty se podařilo vyřešit až nedávno a DPP začátkem letošního dubna podepsal smlouvu se sdružením vedeným firmou Subterra na stavbu úseku mezi Olbrachtovou a Novými Dvory.
Původně mělo metro z Pankráce do Písnice začít jezdit v roce 2029. Aktuální harmonogram mluví nejdříve o roku 2032. Poté bude ještě pokračovat stavba na náměstí Míru a výhledově město plánuje prodloužení až na náměstí Republiky.
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